Бульвар Шоубиз
 
14 июня, 2022
 
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"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ

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Кравченко замалчивает войну РФ против Украины
Кравченко замалчивает войну РФ против Украины
Фото: tatyana_eduardovna.kravchenko / Instagram

Российский актер Ставнислав Садальский на своей странице в Instagram 13 июня опубликовал совместные снимки с актрисой Татьяной Кравченко.

Садальский сообщил о совместных гастролях в российских городах Перми и Челябинске. Он сопроводил пост ответом на вопрос, важно ли ему, чтобы партнер на сцене был порядочным человеком, и ответил утвердительно.

"Нельзя быть подлецом в жизни, и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает", – написал актер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сериал "Сваты" авторства студии "Квартал 95" выходит с 2008 года. С 2009-го его показывали и в России на канале "Россия 1". 

Седьмой сезон телесериала "Сваты" стал самым популярным сериалом в РФ.

В день полномасштабного нападения РФ на Украину Садальский разместил в Instagram цитату покойного российского писателя Эдуарда Лимонова. "То, что Россия не принимает сейчас в состав России Донецкую и Луганскую области, очень плохо, потому что пока еще Украина не член НАТО, а вот когда станет, то будут созданы условия для прямой конфронтации НАТО с Россией", – написал Садальский. Также он добавил пропагандистские призывы Лимонова "брать в состав России Луганскую и Донецкую области, пока Украина не член НАТО". Садальский назвал Лимонова гением.

Теги: Россия, Украина, война, пропаганда, Станислав Садальский, призыв, сериал, актер, война России против Украины, актриса, Сваты, Татьяна Кравченко
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