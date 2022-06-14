"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ

Садальский сообщил о совместных гастролях в российских городах Перми и Челябинске. Он сопроводил пост ответом на вопрос, важно ли ему, чтобы партнер на сцене был порядочным человеком, и ответил утвердительно.
"Нельзя быть подлецом в жизни, и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает", – написал актер.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сериал "Сваты" авторства студии "Квартал 95" выходит с 2008 года. С 2009-го его показывали и в России на канале "Россия 1".
Седьмой сезон телесериала "Сваты" стал самым популярным сериалом в РФ.
В день полномасштабного нападения РФ на Украину Садальский разместил в Instagram цитату покойного российского писателя Эдуарда Лимонова. "То, что Россия не принимает сейчас в состав России Донецкую и Луганскую области, очень плохо, потому что пока еще Украина не член НАТО, а вот когда станет, то будут созданы условия для прямой конфронтации НАТО с Россией", – написал Садальский. Также он добавил пропагандистские призывы Лимонова "брать в состав России Луганскую и Донецкую области, пока Украина не член НАТО". Садальский назвал Лимонова гением.