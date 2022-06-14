"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ

Садальский сообщил о совместных гастролях в российских городах Перми и Челябинске. Он сопроводил пост ответом на вопрос, важно ли ему, чтобы партнер на сцене был порядочным человеком, и ответил утвердительно.

"Нельзя быть подлецом в жизни, и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает", – написал актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Станислав Садальский * (@stas.sadalskiy)

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