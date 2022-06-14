"Остановила полиция". Мишину оштрафовали в Бельгии. Названа сумма штрафа

"Друзья, привет. Мы с [моим сыном] Платончиком в аэропорту. Меня ждет небольшое путешествие, потом все расскажу. Все увидите. Но я расскажу, как начался мой день, выехали в аэропорт и меня остановила полиция за то, что я держа в руках телефон смотрела в навигатор, чтобы доехать в аэропорт. Вот, минус €200", – призналась Мишина.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

В конце апреля Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию.