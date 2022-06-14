Бульвар Шоубиз
 
14 июня, 2022
 
Новости

"Остановила полиция". Мишину оштрафовали в Бельгии. Названа сумма штрафа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мишина: Расскажу, как начался мой день
Мишина: Расскажу, как начался мой день
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина, уехавшая из Украины на работу в Бельгию, 14 июня в Stories Instagram опубликовала ролик, в котором рассказала, что по дороге в аэропорт ей пришлось пообщаться с полицией.

"Друзья, привет. Мы с [моим сыном] Платончиком в аэропорту. Меня ждет небольшое путешествие, потом все расскажу. Все увидите. Но я расскажу, как начался мой день, выехали в аэропорт и меня остановила полиция за то, что я держа в руках телефон смотрела в навигатор, чтобы доехать в аэропорт. Вот, минус €200", – призналась Мишина.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram
Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

В конце апреля Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию.

Теги: Бельгия, аэропорт, штраф, актриса, Ксения Мишина, Холостячка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле
"Остановила полиция". Мишину оштрафовали в Бельгии. Названа сумма штрафа
"Остановила полиция". Мишину оштрафовали в Бельгии. Названа сумма штрафа
  "Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей
  "Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей
"Мы решили наш дом достроить, а ремонт – доделать". Остапчук показал, как выглядит его дом, который он начал строить еще до войны
"Мы решили наш дом достроить, а ремонт – доделать". Остапчук показал, как выглядит его дом, который он начал строить еще до войны
"Хорошо, что не видит это безумие". Яма в годовщину смерти Чапкиса рассказал, о чем знаменитый хореограф однажды попросил девушек-гримеров
"Хорошо, что не видит это безумие". Яма в годовщину смерти Чапкиса рассказал, о чем знаменитый хореограф однажды попросил девушек-гримеров
  Украинский футболист Путин: Из-за одного больного человека менять себе фамилию – это нужно, чтобы меня довели до конца
  Украинский футболист Путин: Из-за одного больного человека менять себе фамилию – это нужно, чтобы меня довели до конца
  Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине
  Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине
  Gogol Bordello посвятила песню украинской теробороне. Деньги от просмотров клипа передадут в поддержку Украины. Видео
  Gogol Bordello посвятила песню украинской теробороне. Деньги от просмотров клипа передадут в поддержку Украины. Видео
73-летнего Оззи Осборна прооперировали в Лос-Анджелесе
73-летнего Оззи Осборна прооперировали в Лос-Анджелесе
"Горите в аду, россияне!" Маричка Падалко показала осколок российской ракеты, который нашла у себя на даче
"Горите в аду, россияне!" Маричка Падалко показала осколок российской ракеты, который нашла у себя на даче
  "Увидели его афишу". Харчишин прокомментировал исчезновение Винника
  "Увидели его афишу". Харчишин прокомментировал исчезновение Винника
Могилевская сообщила о принятии самого красивого решения в своей жизни. Поклонники считают, что она готовится стать приемной матерью
Могилевская сообщила о принятии самого красивого решения в своей жизни. Поклонники считают, что она готовится стать приемной матерью
"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники
"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники
"М-да, что-то забыла надеть". Жена Бабкина в США вышла в свет без бюстгальтера. Фото
"М-да, что-то забыла надеть". Жена Бабкина в США вышла в свет без бюстгальтера. Фото
"Как красиво". 45-летний Налчаджиоглу с невестой снялись в романтическом ролике на фоне моря
"Как красиво". 45-летний Налчаджиоглу с невестой снялись в романтическом ролике на фоне моря
"Ты не женщина! Ты укропка!" На украинскую журналистку в Германии напал россиянин. Видео
"Ты не женщина! Ты укропка!" На украинскую журналистку в Германии напал россиянин. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 