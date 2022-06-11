Бульвар Шоубиз
 
11 июня, 2022
 
Новости

"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ролике актриса показала все этапы приготовления выпечки
В ролике актриса показала все этапы приготовления выпечки
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 10 июня в Instagram опубликовала видео, в котором показала, как приготовить кекс с заварным кремом.

В ролике актриса показала все этапы приготовления этой выпечки.

"Друзья, сегодня делюсь для вас рецептом удивительно вкусного, нежного турецкого кекса", – написала она.

Ингредиенты для бисквита: яйца – 2 шт, щепотка соли, сахар – 200 г, ванильный сахар – 1 ч. л., молоко – 100 мл, растительное масло, мука – 200 г, какао – 50 г,  разрыхлитель – 1 ч. л., молоко для пропитки – 300 мл.

Для крема нужны: молоко – 600 мл, мука – 20 г, крахмал – 30 г, ванилин – щепотка, сахар – 60 г, сливочное масло – 150 г.

Необходимо взбить яйца, постепенно добавляя соль, сахар, ванильный сахар. Влить молоко и растительное масло. Добавить муку, какао и разрыхлитель, замесить тесто до однородности. Вылить его в смазанную растительным маслом форму и поставить выпекать при температуре 180° на 40 минут.

Испеченный кекс проколоть шпажкой по всему периметру и залить молоком. Дать остыть.

В это время сварить крем. Для этого в молоко добавить сахар, муку, ванилин и крахмал, заварить до загустения. Добавить сливочное масло и перемешать до однородности. Готовый крем остудить и вылить на охлажденный кекс. Дать пропитаться пару часов и подать к столу, сверху насыпав какао.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Теги: молоко, соль, актриса, сахар, Анна Саливанчук, рецепт, яйца, рецепты, масло, какао
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 