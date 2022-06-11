"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом

В ролике актриса показала все этапы приготовления этой выпечки.

"Друзья, сегодня делюсь для вас рецептом удивительно вкусного, нежного турецкого кекса", – написала она.

Ингредиенты для бисквита: яйца – 2 шт, щепотка соли, сахар – 200 г, ванильный сахар – 1 ч. л., молоко – 100 мл, растительное масло, мука – 200 г, какао – 50 г, разрыхлитель – 1 ч. л., молоко для пропитки – 300 мл.

Для крема нужны: молоко – 600 мл, мука – 20 г, крахмал – 30 г, ванилин – щепотка, сахар – 60 г, сливочное масло – 150 г.

Необходимо взбить яйца, постепенно добавляя соль, сахар, ванильный сахар. Влить молоко и растительное масло. Добавить муку, какао и разрыхлитель, замесить тесто до однородности. Вылить его в смазанную растительным маслом форму и поставить выпекать при температуре 180° на 40 минут.

Испеченный кекс проколоть шпажкой по всему периметру и залить молоком. Дать остыть.

В это время сварить крем. Для этого в молоко добавить сахар, муку, ванилин и крахмал, заварить до загустения. Добавить сливочное масло и перемешать до однородности. Готовый крем остудить и вылить на охлажденный кекс. Дать пропитаться пару часов и подать к столу, сверху насыпав какао.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)