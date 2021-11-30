"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый

"Булочки с корицей для сладкоежек – кулинарный экстаз. Они не только инстаграмно выглядят, но и очень аппетитные. А главное, их может приготовить каждый", – говорится в описании рецепта.
Ингредиенты для теста: дрожжи свежие – 20 г, молоко – 250 мл, яйца – 3 шт., сахар – 100 г, сливочное масло – 70 г, мука – 600–650 г, соль – 5 г, растительное масло для смазывания емкости.
Ингредиенты для крема: сахар – 150 г, сливочное масло – 70 г, рикотта или маскарпоне – 200 г, молоко для крема – 50 г, сахарная пудра – 70 г, корица – по вкусу.
Молоко нагреть до 36-40°С. Налить его в миску, добавить дрожжи и чайную ложку сахара. Перемешать. Оставить дрожжи в теплом месте на 15–20 минут, чтобы они подросли.
Яйца взбить с сахаром до однородной консистенции. Подогреть масло, не доводя до кипения. Смешать его с яйцами с сахаром, молоком и дрожжами. Взбить венчиком или лопаткой.
Просеянную муку разделить пополам. Одну половину смешать со щепоткой соли. Добавьте ее к жидкой части небольшими порциями, постоянно помешивая. Затем то же самое проделать с оставшейся частью муки. Замесить тесто. Накрыть его пленкой и оставить подниматься на час.
Смешать сахар с корицей. Тесто раскатать в большой прямоугольник толщиной около 0,6 см. Смазать его маслом и посыпать сахаром и корицей. Свернуть в рулетик. Нарезать на кусочки шириной примерно 4 см. Выложить синнабоны на противень, застеленный пергаментом. Обязательно оставить между ними расстояние не менее 4 см. Накрыть их полотенцем и поставить в теплое место без сквозняков еще на 35 минут.
Отправить синнабоны в духовку, разогретую до 180 °С. Выпекать примерно 25–30 минут. Готовность определите по корочке.
В глубокой миске смешать рикотту или маскарпоне, молоко и сахарную пудру. Взбить венчиком до однородности. Смазать этим кремом еще теплые синнабоны, используя кисточку или ложку.
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