Бульвар Шоубиз
 
10 июня, 2022
 
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Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"

 
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Крутоголов назвал своих коллег-россиян "нормальными пацанами"
Крутоголов назвал своих коллег-россиян "нормальными пацанами"
Фото: Телеканал ICTV / Facebook

Актер украинского комедийного проекта "Дизель Шоу" Егор Крутоголов в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" 9 июня заявил, что у россиян из их коллектива нет имперских взглядов, а некоторые белорусы – "уже украинцы".

Россияне Сергей Писаренко и Евгений Никишин, по словам Крутоголова, однозначно останутся в "Дизель Шоу".

"То, что они никогда не поддерживали путинскую пропаганду, – это 100%. Они не считали украинцев нацистами. Они нормальные пацаны, с которыми дружим уже лет 15–20. Никогда у них не было имперских взглядов на Украину, они наши", – заверил Крутоголов.

Он подчеркнул, что Писаренко точно останется в Украине, поскольку у него под Киевом дом и украинская семья.

По словам Крутоголова, актер Евгений Никишин, вероятно, не вернется в шоу.

"Женя сейчас в России, у него там семья, родители, дети. Поэтому он там и, я думаю, ему тоже по-своему сложно. Но ничего окончательно сказать нельзя – война еще длится. Женя в России, и, мне кажется, что он там и будет", – заявил шоумен.

Крутоголов добавил, что белорусы Дмитрий Танкович и Евгений Сморигин останутся в шоу.

"Они уже не белорусы, а украинцы", – сказал актер.

Он отметил, что актриса Мария Грицук, очевидно, останется в Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

"Дизель Шоу" – юмористическое концертное шоу от "Дизель Студио", телевизионная версия которого выходит на телеканале ICTV. Шоу являлось одним из самых рейтинговых телепродуктов на этом канале.

Теги: Россия, Украина, война, пропаганда, шоу, актриса, Дизель Шоу, Егор Крутоголов, Дизель Студио, Сергей Писаренко, Евгений Сморигин, Дмитрий Танкович, шоумен, Евгений Никишин
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