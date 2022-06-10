  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"

Россияне Сергей Писаренко и Евгений Никишин, по словам Крутоголова, однозначно останутся в "Дизель Шоу".

"То, что они никогда не поддерживали путинскую пропаганду, – это 100%. Они не считали украинцев нацистами. Они нормальные пацаны, с которыми дружим уже лет 15–20. Никогда у них не было имперских взглядов на Украину, они наши", – заверил Крутоголов.

Он подчеркнул, что Писаренко точно останется в Украине, поскольку у него под Киевом дом и украинская семья.

По словам Крутоголова, актер Евгений Никишин, вероятно, не вернется в шоу.

"Женя сейчас в России, у него там семья, родители, дети. Поэтому он там и, я думаю, ему тоже по-своему сложно. Но ничего окончательно сказать нельзя – война еще длится. Женя в России, и, мне кажется, что он там и будет", – заявил шоумен.

Крутоголов добавил, что белорусы Дмитрий Танкович и Евгений Сморигин останутся в шоу.

"Они уже не белорусы, а украинцы", – сказал актер.

Он отметил, что актриса Мария Грицук, очевидно, останется в Беларуси.

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