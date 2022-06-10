"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того как она "послала Европу"

"Ребята, я сняла квартиру в Роттердаме. Мама моя до сих пор прописана там, где мы жили. Ее оттуда выгнали. Вот так в Европе любят украинцев! – заявила Каминская.
Она сопроводила пост подписью: "А, вот так, Европа? Да ну ее в жопу!"
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"Скорее всего, вы не знали законов и правил предоставления социального жилья. Как только вы заявили, что в состоянии обеспечивать себя сами, вас лишили соцжилья – все честно и справедливо", – написал фолловер je.suis.denny.
"Я в шоке! Ты уже не первый раз жалуешься на жизнь в Нидерландах. То там очень дорого, то еще тебе что-то не нравится. А кто тебя заставлял туда ехать? Поехала бы в другую страну и не выделывалась бы! А то даже во время войны тебе шикарную жизнь подавай!" – прокомментировала подписчица neangely25.
"Да, Слава, вам нужно загуглить слово "благодарность". Словом "наглость" вы уже овладели", – заявила lyudmilakovach.
"Позорище", – написала valia__valia__valia.
Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности коллектива. Каминская дебютировала как сольная певица.
После нападения РФ на Украину она эвакуировалась в Нидерланды с детьми и матерью.
Певица осудила пользователей сети, критикующих ее за использование русского языка и эвакуацию за границу во время войны России против Украины.