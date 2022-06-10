"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того как она "послала Европу"

Каминская: А,вот так, Европа? Да ну ее в жопу! Фото: babaslavka / Instagram

"Ребята, я сняла квартиру в Роттердаме. Мама моя до сих пор прописана там, где мы жили. Ее оттуда выгнали. Вот так в Европе любят украинцев! – заявила Каминская.

Она сопроводила пост подписью: "А, вот так, Европа? Да ну ее в жопу!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Славентий (@slava_kaminska)

"Скорее всего, вы не знали законов и правил предоставления социального жилья. Как только вы заявили, что в состоянии обеспечивать себя сами, вас лишили соцжилья – все честно и справедливо", – написал фолловер je.suis.denny.

"Я в шоке! Ты уже не первый раз жалуешься на жизнь в Нидерландах. То там очень дорого, то еще тебе что-то не нравится. А кто тебя заставлял туда ехать? Поехала бы в другую страну и не выделывалась бы! А то даже во время войны тебе шикарную жизнь подавай!" – прокомментировала подписчица neangely25.

"Да, Слава, вам нужно загуглить слово "благодарность". Словом "наглость" вы уже овладели", – заявила lyudmilakovach.

"Позорище", – написала valia__valia__valia.