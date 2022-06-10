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10 июня, 2022
 
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"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дочь Ани Лорак и Налчаджиоглу родилась 9 июня
Дочь Ани Лорак и Налчаджиоглу родилась 9 июня
Фото: muratnalca / Instagram

Экс-супруг замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу 9 июня в Instagram опубликовал ролик, в котором собрал фото и видео своей дочери Софии, сделанные в разные годы.

"С днем рождения, моя бесконечная любовь. Угадайте, кто поет", – написал он и отметил Instagram-страницу своей дочери. 

9 июня дочери Налчаджиоглу и Ани Лорак исполнилось 11 лет.

"Вылитая Каролина", – прокомментировала подписчица pani_anna_mayu.

"Лапочка! Поздравляем! На Каролину похожа и на папу!" – отметила l.adamovich71.

Контекст:

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). После развода Налчаджиоглу часто виделся с дочерью – она периодически приезжала к отцу в Киев, а он навещал ее в Москве. 

После начала войны экс-супруг певицы вместе со своей невестой, украинским визажистом Лилией Реус, и ее дочерью от предыдущих отношений выехал в Турцию. 

2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не написала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор – РФ, напавшая на Украину. Сейчас страница артистки в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

Теги: Украина, Турция, война, Ани Лорак, дети, певица, фото, Мурат Налчаджиоглу, бизнесмен
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