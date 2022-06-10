"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении

"С днем рождения, моя бесконечная любовь. Угадайте, кто поет", – написал он и отметил Instagram-страницу своей дочери.

9 июня дочери Налчаджиоглу и Ани Лорак исполнилось 11 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Murat Nalcacioglu (@muratnalca)

"Вылитая Каролина", – прокомментировала подписчица pani_anna_mayu.

"Лапочка! Поздравляем! На Каролину похожа и на папу!" – отметила l.adamovich71.