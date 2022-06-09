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09 июня, 2022
 
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"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь

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София единственная дочь Налчаджиоглу
София – единственная дочь Налчаджиоглу
Фото: muratnalca / Instagram

Экс-супруг замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу 9 июня в Instagram опубликовал ролик с их дочерью Софией.

Пост он посвятил дню рождения девочки. Ей исполнилось 11 лет.

"Моя бесконечная любовь. С днем рождения. Любви и мира! Да благословит тебя Бог!" – написал он.

В ролике Налчаджиоглу показал, как развлекается с дочерью на пляже, а также как она танцует под трек Enemy американской группы Imagine Dragons.

"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы", – заявила подписчица elena_jorjevna.

Контекст:

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). После развода Налчаджиоглу часто виделся с дочерью – она периодически приезжала к отцу в Киев, а он навещал ее в Москве. 

После начала войны экс-супруг певицы вместе со своей невестой, украинским визажистом Лилией Реус, и ее дочерью от предыдущих отношений выехал в Турцию. 

2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не написала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор – РФ, напавшая на Украину. Сейчас страница артистки в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

Теги: Турция, Ани Лорак, дети, певица, Imagine Dragons, Мурат Налчаджиоглу, трек, ролик, девочка
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