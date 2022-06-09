"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь

Пост он посвятил дню рождения девочки. Ей исполнилось 11 лет.

"Моя бесконечная любовь. С днем рождения. Любви и мира! Да благословит тебя Бог!" – написал он.

В ролике Налчаджиоглу показал, как развлекается с дочерью на пляже, а также как она танцует под трек Enemy американской группы Imagine Dragons.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от muratnalcaoglu (@muratnalca)

"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы", – заявила подписчица elena_jorjevna.