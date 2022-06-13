"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники

"Даже в это нелегкое время мы, женщины, стараемся хозяйничать! Итак, снимаем стресс у плиты и делаем вместе клубничный джем без загустителей, с минимумом сахара. Впервые получился очень густой, яркий, невероятно ароматный и вкусный джем!" – написала она.
Ингредиенты: клубника – 1 кг, сахар – 200г, сок половины лимона (или 1 ч. л. лимонной кислоты), две дольки апельсина с кожурой.
"Я готовила с 1,5 кг ягод, стакан сахара, получилось пять баночек по 100 г", – отметила актриса.
Клубнику помыть, почистить, порезать кусочками, добавить сахар, перемешать, дать постоять полчаса, апельсин порезать мелко, добавить к клубнике. Готовить нужно на большом огне в течение 30 минут, не отходя от плиты. Варить в очень глубокой кастрюле, так как в процессе варки джем "стреляет" горячими каплями!
"Главный секрет джема: не снимаем пенку, варим с ней! Это и есть природный загуститель! (...) У меня [банки] до зимы не достоят, потому что сразу все съедим! Джем можно намазывать на хлеб, добавлять в блины! Это фантастика!" – отметила Сумская.
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После нападения РФ на Украину Сумская остается в Киеве с мужем и младшей дочерью. Старшая дочь Сумской, актриса Антонина Паперная проживает с мужем и двумя детьми в Москве (РФ). 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".