Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки

Украинская актриса Ольга Сумская рекомендует перед приготовлением вбить в каждый маффин по перепелиному яйцу.

Сумская: Тесто должно быть как густая сметана Фото: depositphotos.com

Украинская актриса Ольга Сумская 11 февраля в Instagram Stories опубликовала рецепт сырных маффинов.

"Натираем сыр, добавляем одной яйцо, стакан кефира, соль, перец, сушеный чеснок по вкусу, 150 граммов муки и разрыхлитель", – описала процесс приготовления актриса.

Затем в тесто необходимо добавить нарезанную ветчину и зелень.

"Тесто должно быть как густая сметана", – подчеркнула Сумская.

После этого его надо переложить в формы, сделать в каждой заготовке воронку и вбить туда по перепелиному яйцу, после чего накрыть сверху слоем теста. Выпекать маффины Сумская рекомендует в течение 15 минут.

Скриншот: olgasumska / Instagram

Сумская родилась во Львове. Она – обладательница званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

Сумская призналась, что не доверяет помощницам приготовление еды для семьи и все делает сама.