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12 февраля, 2021
 
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Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки

Украинская актриса Ольга Сумская рекомендует перед приготовлением вбить в каждый маффин по перепелиному яйцу.

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Сумская: Тесто должно быть как густая сметана
Сумская: Тесто должно быть как густая сметана
Фото: depositphotos.com

Украинская актриса Ольга Сумская 11 февраля в Instagram Stories опубликовала рецепт сырных маффинов.

"Натираем сыр, добавляем одной яйцо, стакан кефира, соль, перец, сушеный чеснок по вкусу, 150 граммов муки и разрыхлитель", – описала процесс приготовления актриса.

Затем в тесто необходимо добавить нарезанную ветчину и зелень.

"Тесто должно быть как густая сметана", – подчеркнула Сумская.

После этого его надо переложить в формы, сделать в каждой заготовке воронку и вбить туда по перепелиному яйцу, после чего накрыть сверху слоем теста. Выпекать маффины Сумская рекомендует в течение 15 минут.

Скриншот: rolgasumska / Instagram
Скриншот: olgasumska / Instagram

Сумская родилась во Львове. Она – обладательница званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

Сумская призналась, что не доверяет помощницам приготовление еды для семьи и все делает сама.

Теги: Ольга Сумская, кулинария, рецепт
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