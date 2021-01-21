Запеченные яблоки с черносливом, курагой и вином. Сумская поделилась рецептом фантастического десерта

Украинская ведущая Ольга Сумская рекомендует запекать яблоки с белым вином, разбавленном водой, и обещает фантастический вкус готового десерта.

Украинская ведущая Ольга Сумская 21 января опубликовала в Instagram рецепт приготовления яблок с черносливом, курагой и белым вином.

"Чистим яблоки, делаем луночки, начиняем черносливом, можно добавить грецкие орехи, обкладываем курагой и заливаем белым вином, разбавленным пополам с водой (по 150 мл), добавляем корицу и немного сахара", – описала процесс приготовления актриса.

Запекать яблоки необходимо в течение 40 минут.

"Это фантастика!" – заверила Сумская.

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Сумская родилась во Львове. Она – обладательница званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

Сумская призналась, что не доверяет помощницам приготовление еды для семьи и все делает сама.