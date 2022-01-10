Седьмой сезон "Сватов" стал самым популярным телесериалом в России, его снимала компания Шефира

В Украине седьмой сезон сериала вышел на канале "1+1" Скриншот: 1plus1.video

Об этом, ссылаясь на данные компании Mediascope, которая занимается исследованием медиа и мониторингом рекламы и СМИ, сообщили в российском государственном медаихолдинге ВГТРК изданию "Коммерсантъ" 9 января.

Mediascope проводила исследование телевизионной аудитории старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс. жителей. По его итогам последний сезон "Сватов" занял первое место, второе и третье – "Угрюм-река" ("Первый канал") и "Склифософский 8" ("Россия 1").

Седьмой сезон "Сватов" в Украине вышел на канале "1+1" 20 декабря, в РФ его начали показывать на неделю позже.

Сериал "Сваты" с конца 2000-х годов производила компания "Квартал 95", однако в титрах к сериям седьмого сезона указано ООО "Киностолица".

Эту компанию, согласно данным Единого реестра юридических лиц, основали режиссер Андрей Яковлев и брат первого помощника президента Украины Сергея Шефира Борис. Они являются и конечными бенефициарами "Киностолицы".

Кроме того, журналист Евгений Куксин отмечал в Telegram, что президент Украины Владимир Зеленский в своих декларациях ежегодно указывает получение роялти от "Киностолицы", а в финансовом отчете пропрезидентской партии "Слуга народа" за 2019 год указаны выплаты "Киностолице" на 1,5 млн грн.