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Седьмой сезон "Сватов" стал самым популярным телесериалом в России, его снимала компания Шефира

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В Украине седьмой сезон сериала вышел на канале "1+1"
В Украине седьмой сезон сериала вышел на канале "1+1"
Скриншот: 1plus1.video

Седьмой сезон телесериала "Сваты", который показывали на канале "Россия 1", стал самым популярным сериалом в РФ.

Об этом, ссылаясь на данные компании Mediascope, которая занимается исследованием медиа и мониторингом рекламы и СМИ, сообщили в российском государственном медаихолдинге ВГТРК изданию "Коммерсантъ" 9 января. 

Mediascope проводила исследование телевизионной аудитории старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс. жителей. По его итогам последний сезон "Сватов" занял первое место, второе и третье – "Угрюм-река" ("Первый канал") и "Склифософский 8" ("Россия 1"). 

Седьмой сезон "Сватов" в Украине вышел на канале "1+1" 20 декабря, в РФ его начали показывать на неделю позже

Сериал "Сваты" с конца 2000-х годов производила компания "Квартал 95", однако в титрах к сериям седьмого сезона указано ООО "Киностолица". 

Эту компанию, согласно данным Единого реестра юридических лиц, основали режиссер Андрей Яковлев и брат первого помощника президента Украины Сергея Шефира Борис. Они являются и конечными бенефициарами "Киностолицы". 

Кроме того, журналист Евгений Куксин отмечал в Telegram, что президент Украины Владимир Зеленский в своих декларациях ежегодно указывает получение роялти от "Киностолицы", а в финансовом отчете пропрезидентской партии "Слуга народа" за 2019 год указаны выплаты "Киностолице" на 1,5 млн грн. 

Контекст:

Сериал "Сваты" авторства студии "Квартал 95" выходит с 2008 года. С 2009-го его показывают и в России. 

В 2017 году разгорелся скандал из-за исполнителя одной из главных ролей в "Сватах" Федора Добронравова, которому запретили въезд в Украину и внесли в перечень лиц,  угрожающих национальной безопасности государства. Причиной стали его поездки в Крым и поддержка аннексии полуострова. Вскоре после этого в Украине запретили показ сериала, а Зеленский объявил, что закрывает проект.

Однако в 2018 году телеканал "1+1" подал в суд на Минкульт Украины и Госкино относительно запрета "Сватов". В 2019 году Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину Добронравову и аннулировал запрет на трансляцию некоторых фильмов с его участием, в том числе сериала "Сваты".

Летом 2019-го, после победы Зеленского на выборах, Добронравова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности государства, а в январе 2020-го с него сняли запрет на въезд в Украину.

В июле 2019-го тогдашний глава Госкино Филипп Ильенко просил Зеленского запретить "Сватов" в Украине. Однако президент в интервью каналу ICTV ответил, что нельзя ко всем применять одинаковые санкции. Также он подчеркнул, что сериал был снят до войны с Россией и из-за высказываний отдельных актеров "страдать любимые фильмы не должны".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ВГТРК, Владимир Зеленский, сериал, Сваты, роялти, Борис Шефир
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