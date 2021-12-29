"Зеленский и Ко одной рукой просят Запад о защите, а другой – зарабатывают грязные российские рубли". Вятрович прокомментировал показ "Сватов" в Украине и России

На украинском телевидении сериал вопреки закону транслируют на русском языке Скриншот: Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 / YouTube

Вятрович продемонстрировал телепрограмму канала "1+1" на 31 декабря и новогоднюю ночь, из которой, по его словам, "хорошо видно, как Зеленский "противодействует" "русскому миру" и как "борется с олигархами".

Отмечается, что 31 декабря на "1+1" сериал будут показывать в течение целого дня с небольшими перерывами на другие программы.

Депутат сообщил, что "Сваты" будут транслироваться на украинском телеканале и на российском "Россия 1" одновременно.

"Пока российские войска готовятся к вторжению в Украину, Зеленский и Ко одной рукой просят Запад о защите, а другой – зарабатывают грязные российские рубли и зомбируют украинских зрителей русскомирским шлаком. Причем демонстрация "Сватов" на украинском телевидении вопреки закону происходит на русском языке", – подчеркнул Вятрович.