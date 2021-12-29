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"Зеленский и Ко одной рукой просят Запад о защите, а другой – зарабатывают грязные российские рубли". Вятрович прокомментировал показ "Сватов" в Украине и России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На украинском телевидении сериал вопреки закону транслируют на русском языке
На украинском телевидении сериал вопреки закону транслируют на русском языке
Скриншот: Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 / YouTube

Нардеп из фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович, комментируя трансляцию сериала "Сваты" с 20 декабря на телеканале "1+1", обвинил президента Украины Владимира Зеленского в зомбировании украинских зрителей "русскомирским шлаком". Об этом он написал 29 декабря в Facebook.

Вятрович продемонстрировал телепрограмму канала "1+1" на 31 декабря и новогоднюю ночь, из которой, по его словам, "хорошо видно, как Зеленский "противодействует" "русскому миру" и как "борется с олигархами".

Отмечается, что 31 декабря на "1+1" сериал будут показывать в течение целого дня с небольшими перерывами на другие программы.

Депутат сообщил, что "Сваты" будут транслироваться на украинском телеканале и на российском "Россия 1" одновременно.

"Пока российские войска готовятся к вторжению в Украину, Зеленский и Ко одной рукой просят Запад о защите, а другой – зарабатывают грязные российские рубли и зомбируют украинских зрителей русскомирским шлаком. Причем демонстрация "Сватов" на украинском телевидении вопреки закону происходит на русском языке", – подчеркнул Вятрович.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10220633620649935

Контекст:

Сериал "Сваты" авторства студии "Квартал 95" выходит с 2008 года. С 2009 года сериал показывают и в России.

В 2017 году разгорелся скандал из-за исполнителя одной из главных ролей "Сватов" Федора Добронравова, которому запретили въезд в Украину и внесли в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства. Причиной стали его поездки в Крым и поддержка аннексии полуострова. Вскоре после этого в Украине запретили показ сериала, а Зеленский объявил, что закрывает проект.

Однако в 2018 году телеканал "1+1" подал в суд на Минкульт Украины и Госкино относительно запрета "Сватов". В 2019 году Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину Добронравову и аннулировал запрет на трансляцию некоторых фильмов с его участием, в том числе сериала "Сваты".

Летом 2019-го, после победы Зеленского на выборах, Добронравова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны, а в январе 2020-го с него сняли запрет на въезд в Украину.

В июле 2019-го тогдашний глава Госкино Филипп Ильенко просил Зеленского запретить "Сватов" в Украине. Однако президент в интервью каналу ICTV ответил, что нельзя ко всем применять одинаковые санкции. Также он подчеркнул, что сериал был снят до войны с Россией и из-за высказываний отдельных актеров "страдать любимые фильмы не должны".

27 декабря 2021 года государственный телеканал РФ "Россия 1" запустил показ седьмого сезона "Сватов". В Украине новый сезон сериала вышел на канале "1+1" неделей ранее – 20 декабря.

Теги: Верховная Рада, телевидение, Владимир Вятрович, Владимир Зеленский, трансляция, сериал, парламент, Сваты, Европейская солидарность, показ, нардеп
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