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В России начали показ нового сезона сериала "Сваты"

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В Украине премьера нового сезона "Сватов" была 20 декабря
В Украине премьера нового сезона "Сватов" была 20 декабря
Фото: 1plus1.ua

С 27 декабря государственный телеканал РФ "Россия 1" запустил показ седьмого сезона украинского сериала "Сваты", снятого связанной с президентом Украины Владимиром Зеленским компанией. Соответствующий анонс опубликован на YouTube-канале "Россия 1".

В программной сетке сериал занимает место между выпуском информационной программы "Вести" и ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и транслируется с понедельника по четверг в 21.20.

В Украине новый сезон этого сериала вышел на канале "1+1" неделей ранее – 20 декабря. Сериал выходит по две серии сразу – повтор прошлой серии и новая.

Изначально сериал снимался студией "Квартал 95", основанной Зеленским. Однако журналист Евгений Куксин в своем Telegram отмечает, что в титрах нового сезона создателями указывается другая компания – "Киностолица". Она записана на Бориса Шефира – брата первого помощника президента Украины Сергея Шефира – и режиссера Андрея Яковлева.

"Президент Украины Владимир Зеленский в своих декларациях ежегодно указывает получение роялти от "Киностолицы". Также доходы от этой компании получает муж Гульсаны Мамедиевой, которая работает заместителем министра цифровой трансформации. А еще в финансовом отчете партии "Слуга народа" за 2019 год указаны выплаты "Киностолице" на 1,5 млн грн", – пишет он.

Контекст:

Сериал "Сваты" авторства студии "Квартал 95" выходит с 2008 года. С 2009 года сериал показывают и в России. 

В 2017 году разгорелся скандал из-за исполнителя одной из главных ролей "Сватов" Федора Добронравова, которому запретили въезд в Украину и внесли в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства. Причиной стали его поездки в Крым и поддержка аннексии полуострова. Вскоре после этого в Украине запретили показ сериала, а Зеленский объявил, что закрывает проект.

Однако в 2018 году телеканал "1+1" подал в суд на Минкульт Украины и Госкино относительно запрета "Сватов". В 2019 году Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину Добронравову и аннулировал запрет на трансляцию некоторых фильмов с его участием, в том числе сериала "Сваты".

Летом 2019-го, после победы Зеленского на выборах, Добронравова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны, а в январе 2020-го с него сняли запрет на въезд в Украину.

В июле 2019-го тогдашний глава Госкино Филипп Ильенко просил Зеленского запретить "Сватов" в Украине. Однако президент в интервью каналу ICTV ответил, что нельзя ко всем применять одинаковые санкции. Также он подчеркнул, что сериал был снят до войны с Россией и из-за высказываний отдельных актеров "страдать любимые фильмы не должны".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Зеленский, сериал, студия Квартал 95, Сваты, Сергей Шефир, Борис Шефир
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