В России начали показ нового сезона сериала "Сваты"

В программной сетке сериал занимает место между выпуском информационной программы "Вести" и ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и транслируется с понедельника по четверг в 21.20.

В Украине новый сезон этого сериала вышел на канале "1+1" неделей ранее – 20 декабря. Сериал выходит по две серии сразу – повтор прошлой серии и новая.

Изначально сериал снимался студией "Квартал 95", основанной Зеленским. Однако журналист Евгений Куксин в своем Telegram отмечает, что в титрах нового сезона создателями указывается другая компания – "Киностолица". Она записана на Бориса Шефира – брата первого помощника президента Украины Сергея Шефира – и режиссера Андрея Яковлева.

"Президент Украины Владимир Зеленский в своих декларациях ежегодно указывает получение роялти от "Киностолицы". Также доходы от этой компании получает муж Гульсаны Мамедиевой, которая работает заместителем министра цифровой трансформации. А еще в финансовом отчете партии "Слуга народа" за 2019 год указаны выплаты "Киностолице" на 1,5 млн грн", – пишет он.