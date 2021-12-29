В России начали показ нового сезона сериала "Сваты"

В программной сетке сериал занимает место между выпуском информационной программы "Вести" и ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и транслируется с понедельника по четверг в 21.20.
В Украине новый сезон этого сериала вышел на канале "1+1" неделей ранее – 20 декабря. Сериал выходит по две серии сразу – повтор прошлой серии и новая.
Изначально сериал снимался студией "Квартал 95", основанной Зеленским. Однако журналист Евгений Куксин в своем Telegram отмечает, что в титрах нового сезона создателями указывается другая компания – "Киностолица". Она записана на Бориса Шефира – брата первого помощника президента Украины Сергея Шефира – и режиссера Андрея Яковлева.
"Президент Украины Владимир Зеленский в своих декларациях ежегодно указывает получение роялти от "Киностолицы". Также доходы от этой компании получает муж Гульсаны Мамедиевой, которая работает заместителем министра цифровой трансформации. А еще в финансовом отчете партии "Слуга народа" за 2019 год указаны выплаты "Киностолице" на 1,5 млн грн", – пишет он.
Сериал "Сваты" авторства студии "Квартал 95" выходит с 2008 года. С 2009 года сериал показывают и в России.
В 2017 году разгорелся скандал из-за исполнителя одной из главных ролей "Сватов" Федора Добронравова, которому запретили въезд в Украину и внесли в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства. Причиной стали его поездки в Крым и поддержка аннексии полуострова. Вскоре после этого в Украине запретили показ сериала, а Зеленский объявил, что закрывает проект.
Однако в 2018 году телеканал "1+1" подал в суд на Минкульт Украины и Госкино относительно запрета "Сватов". В 2019 году Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину Добронравову и аннулировал запрет на трансляцию некоторых фильмов с его участием, в том числе сериала "Сваты".
Летом 2019-го, после победы Зеленского на выборах, Добронравова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны, а в январе 2020-го с него сняли запрет на въезд в Украину.
В июле 2019-го тогдашний глава Госкино Филипп Ильенко просил Зеленского запретить "Сватов" в Украине. Однако президент в интервью каналу ICTV ответил, что нельзя ко всем применять одинаковые санкции. Также он подчеркнул, что сериал был снят до войны с Россией и из-за высказываний отдельных актеров "страдать любимые фильмы не должны".