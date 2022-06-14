"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации

Серга показал, как в сети обсуждали перевод на украинский язык с русского поговорки Фото: thekolya / Instagram

"Интересно, а как в дерусифицированной стране будет звучать поговорка "На словах ты Лев Толстой, а на деле – х...й простой"? "На словах – Іван Франко, а на ділі – ...банько"? "Промовляєш, як Тарас, а по-правді – п...дарас"?" – говорилось в опубликованном Сергой посте. Вопрос задал пользователь Daniel Tchikin.

В комментариях были другие вариации. В них упомянули украинских писателей Ивана Багряного, Валериана Подмогильного, лидера украинской музыкальной группы "Океан Ельзи" и экс-нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука.

"На словах – Іван Багряний, а на ділі – лох ...баний", "На словах ти Підмогильний, а на ділі – хер ванільний", "На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук", – написали в комментариях.

Фото: thekolya / Instagram

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