В Украине создали Совет по вопросам дерусификации и декоммунизации. Стало известно, кто в него войдет

В Минкульте подчеркнули, что дерусификация и декоммунизация "должны проходить цивилизованно" Фото: prozorro.sale

В пресс-службе пояснили, что это совещательный орган. Он будет заниматься, в частности, координацией демонтажа советских памятников.

"Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и дальше координировать его с советом", – говорится в сообщении.

В министерстве назвали дерусификацию и декоммунизацию "своевременными процессами", но подчеркнули, что они "должны проходить цивилизованно".

В совет войдут писатели, культурные деятели, издатели и историки, сообщил в эфире телемарафона 12 июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Об этом написало "Читомо".

По его словам, кроме представителей Минкульта и УИНП, в экспертный совет войдут:

глава Украинского института книги Александра Коваль;

литературовед Вера Агеева;

директор издательства "Факел", писатель Ростислав Семкив;

руководительница культурного центра Киево-Могилянской академии Владислава Осьмак;

писатель Алексей Никитин;

искусствовед Диана Клочко;

замдиректора Харьковского литературного музея Татьяна Пилипчук;

глава Одесской национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова;

культуролог Анна Цыба;

искусствовед Евгения Моляр;

директор Национального музея истории Федор Андрощук;

директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло;

директор музея Второй мировой войны Юрий Савчук;

директор центра городской истории Львова София Дяк;

декан исторического факультета университета имени Тараса Шевченко Иван Патриляк;

историк Павел Гай-Нижник;

режиссер Ростислав Держипольский;

профессор Национальной музыкальной академии Елена Корчева;

профессор университета имени Шевченко Наталья Кривда;

политик Олесь Доний;

глава издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

Ткаченко добавил, что в регионах необходимо создать аналогичные экспертные советы, чтобы "дерусификация публичного пространства не превратилась в хаос".