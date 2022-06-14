В Украине создали Совет по вопросам дерусификации и декоммунизации. Стало известно, кто в него войдет

В пресс-службе пояснили, что это совещательный орган. Он будет заниматься, в частности, координацией демонтажа советских памятников.
"Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и дальше координировать его с советом", – говорится в сообщении.
В министерстве назвали дерусификацию и декоммунизацию "своевременными процессами", но подчеркнули, что они "должны проходить цивилизованно".
В совет войдут писатели, культурные деятели, издатели и историки, сообщил в эфире телемарафона 12 июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Об этом написало "Читомо".
По его словам, кроме представителей Минкульта и УИНП, в экспертный совет войдут:
Ткаченко добавил, что в регионах необходимо создать аналогичные экспертные советы, чтобы "дерусификация публичного пространства не превратилась в хаос".
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно этим законам, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.
После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году процессы переименования топонимов и сноса памятников коммунистического периода активизировались. Иногда они происходят стихийно.