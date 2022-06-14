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КУЛЬТУРА

В Украине создали Совет по вопросам дерусификации и декоммунизации. Стало известно, кто в него войдет

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В Минкульте подчеркнули, что дерусификация и декоммунизация "должны проходить цивилизованно"
В Минкульте подчеркнули, что дерусификация и декоммунизация "должны проходить цивилизованно"
Фото: prozorro.sale

В Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба Минкульта.

В пресс-службе пояснили, что это совещательный орган. Он будет заниматься, в частности, координацией демонтажа советских памятников.

"Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и дальше координировать его с советом", – говорится в сообщении. 

В министерстве назвали дерусификацию и декоммунизацию "своевременными процессами", но подчеркнули, что они "должны проходить цивилизованно".

В совет войдут писатели, культурные деятели, издатели и историки, сообщил в эфире телемарафона 12 июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Об этом написало "Читомо"

По его словам, кроме представителей Минкульта и УИНП, в экспертный совет войдут:

  • глава Украинского института книги Александра Коваль;
  • литературовед Вера Агеева;
  • директор издательства "Факел", писатель Ростислав Семкив;
  • руководительница культурного центра Киево-Могилянской академии Владислава Осьмак;
  • писатель Алексей Никитин;
  • искусствовед Диана Клочко;
  • замдиректора Харьковского литературного музея Татьяна Пилипчук;
  • глава Одесской национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова;
  • культуролог Анна Цыба;
  • искусствовед Евгения Моляр;
  • директор Национального музея истории Федор Андрощук;
  • директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло;
  • директор музея Второй мировой войны Юрий Савчук;
  • директор центра городской истории Львова София Дяк;
  • декан исторического факультета университета имени Тараса Шевченко Иван Патриляк;
  • историк Павел Гай-Нижник;
  • режиссер Ростислав Держипольский;
  • профессор Национальной музыкальной академии Елена Корчева;
  • профессор университета имени Шевченко Наталья Кривда;
  • политик Олесь Доний;
  • глава издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

Ткаченко добавил, что в регионах необходимо создать аналогичные экспертные советы, чтобы "дерусификация публичного пространства не превратилась в хаос".

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно этим законам, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году процессы переименования топонимов и сноса памятников коммунистического периода активизировались. Иногда они происходят стихийно. 

Теги: Олесь Доний, памятник, культура, Украинский институт национальной памяти, Александр Ткаченко, Минкульт, история, декоммунизация, Юрий Савчук, Игорь Пошивайло, Ростислав Семкив, Министерство культуры и информационной политики
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