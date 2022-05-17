В Украине окончательно запретили Коммунистическую партию

КПУ продолжала существовать и получала членские взносы на протяжении шести лет после принятия закона о декоммунизации Фото: ssu.gov.ua (архив)

"Спустя более шести лет после принятия закона о декоммунизации в Украине окончательно запрещена Коммунистическая партия.

Совгиря напомнила, что закон, осуждающий коммунистический режим, был принят Верховной Радой еще в 2015 году, но вопрос о запрете Коммунистической партии Украины должен был решить суд.

Окружной административный суд Киева прекратил деятельность КПУ, но это решение было обжаловано в апелляционном порядке и не вступило в законную силу.

"Все это время Коммунистическая партия Украины продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса. Недавно Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении, в результате чего решение суда о запрете Коммунистической партии Украины вступило в законную силу", – сообщила Совгиря.