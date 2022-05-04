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"Произошла "декоммунизация" и "дерусификация" общественного мнения". Социологи заявили, что 87% украинцев не жалеют о распаде СССР

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По данным социологов, главная причина изменения мнения украинцев использование российской пропагандой в войне против Украины советских символов
По данным социологов, главная причина изменения мнения украинцев – использование российской пропагандой в войне против Украины советских символов
Фото: ЕРА

87% украинцев не жалеют о распаде СССР. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 мая результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом данный показатель превышает 80% во всех регионах Украины.

С ностальгией к распаду СССР относятся 11% опрошенных. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

В 2010 году о распаде Советского Союза сожалели 46% респондентов.

"В конце февраля 2022 года в результате агрессии России произошел резкий перелом в идеологических взглядах украинского общества по отношению к любым маркерам, связанным со страной-агрессором. Произошла "декоммунизация" и "дерусификация" общественного мнения. Все советское теперь часто воспринимается как российское, а соответственно – враждебное. Главная причина – использование российской пропагандой в войне против Украины советских символов и спекуляции на "общем" историческом прошлом", – поясняют социологи.

Опрос проводился 27 апреля среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опрошено 1000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Контекст:

Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины. В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

Теги: Россия, Украина, СССР, рейтинг, соцопрос, агрессия, украинцы, декоммунизация, война России против Украины
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