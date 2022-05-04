"Произошла "декоммунизация" и "дерусификация" общественного мнения". Социологи заявили, что 87% украинцев не жалеют о распаде СССР

По данным социологов, главная причина изменения мнения украинцев – использование российской пропагандой в войне против Украины советских символов Фото: ЕРА

При этом данный показатель превышает 80% во всех регионах Украины.

С ностальгией к распаду СССР относятся 11% опрошенных. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

В 2010 году о распаде Советского Союза сожалели 46% респондентов.

"В конце февраля 2022 года в результате агрессии России произошел резкий перелом в идеологических взглядах украинского общества по отношению к любым маркерам, связанным со страной-агрессором. Произошла "декоммунизация" и "дерусификация" общественного мнения. Все советское теперь часто воспринимается как российское, а соответственно – враждебное. Главная причина – использование российской пропагандой в войне против Украины советских символов и спекуляции на "общем" историческом прошлом", – поясняют социологи.

Опрос проводился 27 апреля среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опрошено 1000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.