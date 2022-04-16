В России будут наказывать на сравнение СССР с нацистской Германией

Как сообщает "Интерфакс", Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется новой статьей.

Наказывать будуть за "публичное отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран Оси в ходе Второй мировой войны", а также за отрицание "решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

За нарушение в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении, в СМИ или в интернете предусмотрен штраф для граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц – штраф от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для юридических лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. руб.

За повторное нарушение предусмотрен штраф для граждан – от 1 тыс. до 5 тыс. руб. либо арест до 15 суток, для должностных лиц – штраф от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.