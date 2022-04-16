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В России будут наказывать на сравнение СССР с нацистской Германией

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В РФ утверждают, что СССР не был союзником нацистов
В РФ утверждают, что СССР не был союзником нацистов
Фото: EPA

Российский президент Владимир Путин подписал закон об ответственности за "публичное отождествление" СССР с нацистской Германией или отрицание "решающей роли советского народа в ее разгроме". Документ опубликован на портале правовой информации.

Как сообщает "Интерфакс", Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется новой статьей.

Наказывать будуть за "публичное отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран Оси в ходе Второй мировой войны", а также за отрицание "решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

За нарушение в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении, в СМИ или в интернете предусмотрен штраф для граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц – штраф от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для юридических лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. руб.

За повторное нарушение предусмотрен штраф для граждан – от 1 тыс. до 5 тыс. руб. либо арест до 15 суток, для должностных лиц – штраф от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".

Теги: Россия, Владимир Путин, нацизм, штраф, День Победы, война России против Украины
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