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Российского гонщика выгнали из шведской команды за нацистский жест во время награждения

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Северюхин показал нацистский жест на церемонии награждения
Северюхин показал нацистский жест на церемонии награждения
Скриншот: NEXTA / Twitter

Российский гонщик Артем Северюхин показал нацистский жест во время награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу в Португалии 11 апреля. Из-за этого шведская команда Ward Racing прекратила с ним сотрудничество, о чем сообщила в Facebook.

Видео с чемпионата, где Северюхин поднимает руку в нацистском приветствии, опубликовал канал Nexta в Twitter. Отмечалось, что россиянин выступал на соревнованиях под флагом Италии из-за санкций, наложенных на РФ.

После этого Ward Racing, которая объединяет гонщиков разных стран, осудила действия спортсмена и заявила, что команде стыдно за его поведение.

В Ward Racing заявили, что действия Северюхина не соответствуют ценностям команды, которая не только против нацизма, но и осуждает вторжение России в Украину.

"Ward Racing осуждает личные действия пилота Артема Северюхина во время награждения 10 апреля, поскольку считает их проявлением неспортивного поведения... По этим соображениям Ward Racing не видит возможности дальнейшего сотрудничества с Артемом Северюхиным и продолжит расторжение своего гоночного контракта с ним", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=444569784136638&id=100057508597572

В то же время Международная автомобильная федерация сообщила, что начала расследование в отношении Северюхина. Какое наказание грозит россиянину, пока неизвестно.

Сам Северюхин уже извинился за свои действия, соответствующее видео в Telegram опубликовала пресс-секретарь Российской автомобильной федерации Мария Мельникова.

"Я хочу извиниться перед всеми за произошедшее вчера на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не приветствовал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества", – сказал Северюхин.

Гонщик напомнил, что на этапе чемпионата Европы он "выступал под итальянской лицензией и выиграл гонку под итальянским флагом".

"И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии принято ударять по своей груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, я не могу объяснить. Я знаю, что виноват. Знаю, что глуп. Готов понести наказание", – добавил он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, спорт, нацизм, гонки
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