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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не желаем иметь ничего общего с РФ". Труханов хочет переименовать в Одессе улицы

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Труханов: Я считаю, что в Одессе может и должна! появиться улица Героев Мариуполя, площадь Великобритании
Труханов: Я считаю, что в Одессе может – и должна! – появиться улица Героев Мариуполя, площадь Великобритании
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов в Facebook заявил 13 июня о необходимости переименовать в городе несколько десятков улиц.

"Идет четвертый месяц кровопролитной войны с российскими оккупантами. День за днем украинцы отстаивают свое право жить в свободной и независимой стране. И с каждым днем слова "братский народ" выглядят все лицемернее и циничнее. Одесса понесла свои потери в этой войне. И мы не желаем иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли. В частности, речь идет о названиях одесских улиц, которые никак не связаны с историей Одессы! Считаю, что такие улицы, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие, должны быть переименованы!" – написал он. 

Труханов сообщил, что названия 24 улиц в Одессе нужно перевести на украинский согласно закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, еще 19 – должны быть переименованы по закону о декоммунизации. 

Перечень улиц будет рассматривать топонимическая комиссия, окончательное решение примет горсовет, отметил мэр. 

Рассуждая о новых названиях улиц, Труханов заявил о необходимости "не повторять большевистских практик следования сиюминутной конъюнктуре или идеологии".

Он отметил, что в городе при переименовании улиц "всегда приоритетом было возвращение одесским улицам их старых названий", однако заявил о желании "вписать в новейшую историю Одессы и Украины имена и страны, которые так или иначе ведут нас к победе". 

 считаю, что в Одессе может – и должна! – появиться улица Героев Мариуполя, площадь Великобритании. И, конечно же, мы создадим на месте сквера Воинов АТО большой мемориал, где будут увековечены имена всех одесситов, кто положил свою жизнь за Украину! Благодарю всех одесситов за единство и поддержку. Все будет Украина!" – резюмировал Труханов. 

Скриншот: Геннадий Труханов / Facebook
Скриншот: Геннадий Труханов / Facebook

Депутат Одесского городского совета Петр Обухов выступил с предложением убрать из Одессы "все, что касается России, чтобы невозможно было сказать, что это российский город", еще 20 мая. Он, в частности, предлагал переименовать и Суворовский район города, но об этом Труханов ничего не пишет. 

Обухов сообщил сегодня, что идею переименования улиц в Одессе поддерживают многие депутаты горсовета. Активисты составили список, в который входят названия более 100 улиц, отметил он. 

https://www.facebook.com/peterodua/posts/5300595203342762

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, Мариуполь, горсовет, Геннадий Труханов, декоммунизация, мэр Одессы, переименование, улицы
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