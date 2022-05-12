ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Кропивницком появились улицы Героев Мариуполя, Чернобаевская и Святослава Храброго

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Горсовет Кропивницкого принял решение об изменении ряда топонимов, в работе еще более 100
Горсовет Кропивницкого принял решение об изменении ряда топонимов, в работе еще более 100
Фото: depositphotos.com

В Кропивницком 12 мая переименовали более 20 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией или историей коммунизма. Соответствующее решение единогласно поддержал городской совет Кропивницкого, сообщила его пресс-служба.

Согласно предложениям постоянных депутатских комиссий, в проект решения, предложенного городской топонимической комиссией, были внесены некоторые изменения, отметила начальник управления культуры и туризма городского совета Анна Назарец.

"В частности, имя Героев-спасателей получила вся бывшая улица Волкова, а не ее часть, в улицу Героев Мариуполя переименована улица Генерала Родимцева, а не Пацаева. Площадь Дружбы народов исчезнет с карты Кропивницкого. В этом месте здания получат адреса на существующих улицах Евгения Маланюка и Андрея Матвиенко", – сказала Назарец. 

В Кропивницком изменятся следующие топонимы:

• улица Алтайская – улица Бородянская;
• переулок Алтайский – переулок Бородянский;
• улица Байкальская – улица Ирпенская;
• улица Волкова – улица Героев-спасателей;
• улица Водопьянова – улица Чернобаевская;
• улица Воронежская – улица Андрея Норова;
• улица Дворцовая – улица Театральная;
• улица Добровольского – улица Степана Чобану;
• улица Желябова – улица Гостомельская;
• улица Интернациональная – улица Евгения Коновальца;
• улица Толстого – улица Канатовская;
• улица Новгородская – улица Ахтырская;
• проезд Новгородский, тупик Новгородский – проезд Ахтырский;
• переулок Новгородский 1-й – переулок Ахтырский 1-й;
• переулок Новгородский 2-й – переулок Ахтырский 2-й;
• улица Генерала Родимцева – улица Героев Мариуполя;
• улица Пушкина – улица Николая Садовского;
• переулок Пушкина – переулок Николая Садовского;
• улица Радищева – улица Атамана Гордиенко;
• улица Саратовская – улица Волновахская;
• улица Тульская – улица Бучанская;
• улица Ушакова – улица Святослава Храброго;
• переулок Халтурина – улица Учительская.

Городская топонимическая комиссия продолжает свою работу – обсуждаются еще более 100 городских топонимов, отметили в горсовете. 

https://www.facebook.com/krrada.official/posts/378003127702998

Контекст:

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустили процесс переименования улиц, названия которых связаны с РФ или представителями России. В Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25. Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.

В Киеве 10 мая закончилось голосование о переименовании пяти станций метро.

Теги: горсовет, декоммунизация, война России против Украины, Кропивницкий, переименование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Они реально способны только на шлак". Цимбалюк высказался о российских актерах, которые снимались в сериалах в Украине
"Они реально способны только на шлак". Цимбалюк высказался о российских актерах, которые снимались в сериалах в Украине
  "Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем
  "Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует
"Есть надежда, что приедет". Волонтеры заявили, что спасенная в Бородянке кошка находится в барокамере, а ее хозяйка еще не вернулась домой
"Есть надежда, что приедет". Волонтеры заявили, что спасенная в Бородянке кошка находится в барокамере, а ее хозяйка еще не вернулась домой
"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео
"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео
"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал
"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
"Если что-то изменилось только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью"
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью"
Мозговая объяснила, почему не может давать комментарии о конкурсе "Евровидение 2022"
Мозговая объяснила, почему не может давать комментарии о конкурсе "Евровидение 2022"
"Мой Херсон вам в рот не влезет". Беленюк позировал в футболке с патриотичным принтом
"Мой Херсон вам в рот не влезет". Беленюк позировал в футболке с патриотичным принтом
  Названа дата премьеры фильма Сенцова "Носорог" на Netflix
  Названа дата премьеры фильма Сенцова "Носорог" на Netflix
"Жовтий колір рідне поле, синій колір шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге
"Жовтий колір – рідне поле, синій колір – шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге
Долина, Лепс и Дюжев выступили на концерте в подконтрольном группировке "ДНР" Донецке
Долина, Лепс и Дюжев выступили на концерте в подконтрольном группировке "ДНР" Донецке
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 18 участников второго полуфинала. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 18 участников второго полуфинала. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (400359)
2
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (138169)
3
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (91664)
4
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (74751)
5
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (69271)
6
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (64455)
7
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (46145)
8
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022" (34207)
 
 
 
 