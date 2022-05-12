В Кропивницком появились улицы Героев Мариуполя, Чернобаевская и Святослава Храброго

Горсовет Кропивницкого принял решение об изменении ряда топонимов, в работе еще более 100 Фото: depositphotos.com

Согласно предложениям постоянных депутатских комиссий, в проект решения, предложенного городской топонимической комиссией, были внесены некоторые изменения, отметила начальник управления культуры и туризма городского совета Анна Назарец.

"В частности, имя Героев-спасателей получила вся бывшая улица Волкова, а не ее часть, в улицу Героев Мариуполя переименована улица Генерала Родимцева, а не Пацаева. Площадь Дружбы народов исчезнет с карты Кропивницкого. В этом месте здания получат адреса на существующих улицах Евгения Маланюка и Андрея Матвиенко", – сказала Назарец.

В Кропивницком изменятся следующие топонимы:

• улица Алтайская – улица Бородянская;

• переулок Алтайский – переулок Бородянский;

• улица Байкальская – улица Ирпенская;

• улица Волкова – улица Героев-спасателей;

• улица Водопьянова – улица Чернобаевская;

• улица Воронежская – улица Андрея Норова;

• улица Дворцовая – улица Театральная;

• улица Добровольского – улица Степана Чобану;

• улица Желябова – улица Гостомельская;

• улица Интернациональная – улица Евгения Коновальца;

• улица Толстого – улица Канатовская;

• улица Новгородская – улица Ахтырская;

• проезд Новгородский, тупик Новгородский – проезд Ахтырский;

• переулок Новгородский 1-й – переулок Ахтырский 1-й;

• переулок Новгородский 2-й – переулок Ахтырский 2-й;

• улица Генерала Родимцева – улица Героев Мариуполя;

• улица Пушкина – улица Николая Садовского;

• переулок Пушкина – переулок Николая Садовского;

• улица Радищева – улица Атамана Гордиенко;

• улица Саратовская – улица Волновахская;

• улица Тульская – улица Бучанская;

• улица Ушакова – улица Святослава Храброго;

• переулок Халтурина – улица Учительская.

Городская топонимическая комиссия продолжает свою работу – обсуждаются еще более 100 городских топонимов, отметили в горсовете.