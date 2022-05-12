В Кропивницком появились улицы Героев Мариуполя, Чернобаевская и Святослава Храброго

Согласно предложениям постоянных депутатских комиссий, в проект решения, предложенного городской топонимической комиссией, были внесены некоторые изменения, отметила начальник управления культуры и туризма городского совета Анна Назарец.
"В частности, имя Героев-спасателей получила вся бывшая улица Волкова, а не ее часть, в улицу Героев Мариуполя переименована улица Генерала Родимцева, а не Пацаева. Площадь Дружбы народов исчезнет с карты Кропивницкого. В этом месте здания получат адреса на существующих улицах Евгения Маланюка и Андрея Матвиенко", – сказала Назарец.
В Кропивницком изменятся следующие топонимы:
• улица Алтайская – улица Бородянская;
• переулок Алтайский – переулок Бородянский;
• улица Байкальская – улица Ирпенская;
• улица Волкова – улица Героев-спасателей;
• улица Водопьянова – улица Чернобаевская;
• улица Воронежская – улица Андрея Норова;
• улица Дворцовая – улица Театральная;
• улица Добровольского – улица Степана Чобану;
• улица Желябова – улица Гостомельская;
• улица Интернациональная – улица Евгения Коновальца;
• улица Толстого – улица Канатовская;
• улица Новгородская – улица Ахтырская;
• проезд Новгородский, тупик Новгородский – проезд Ахтырский;
• переулок Новгородский 1-й – переулок Ахтырский 1-й;
• переулок Новгородский 2-й – переулок Ахтырский 2-й;
• улица Генерала Родимцева – улица Героев Мариуполя;
• улица Пушкина – улица Николая Садовского;
• переулок Пушкина – переулок Николая Садовского;
• улица Радищева – улица Атамана Гордиенко;
• улица Саратовская – улица Волновахская;
• улица Тульская – улица Бучанская;
• улица Ушакова – улица Святослава Храброго;
• переулок Халтурина – улица Учительская.
Городская топонимическая комиссия продолжает свою работу – обсуждаются еще более 100 городских топонимов, отметили в горсовете.
После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустили процесс переименования улиц, названия которых связаны с РФ или представителями России. В Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25. Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.
В Киеве 10 мая закончилось голосование о переименовании пяти станций метро.