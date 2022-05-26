"Минобороны РФ снова врет". Одесская мэрия показала школы, в которых якобы "размещено тяжелое вооружение"

"Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг фейки, которые распространяет министерство обороны РФ. Речь идет о слухах, которые распускаются агрессором в соцсетях, об использовании в Одессе объектов инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.
В частности, речь шла о школах №14 и №71.
Отмечается, что одесский мэр лично посетил эти учреждения образования и продемонстрировал, что никакой военной инфраструктуры там нет.
"Я хочу, чтобы весь цивилизованный мир увидел, что это – наши школы, которые мы восстанавливаем и ремонтируем. В которых должны и будут учиться наши дети. Пусть все увидят, что это – мирная Одесса и что минобороны РФ снова врет", – цитирует пресс-служба слова Труханова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.
30 апреля оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу, 7 мая они нанесли повторный удар по аэропорту. В результате ракетных ударов значительно поврежден и уже более двух недель не работает мост через устье Днестровского лимана.
Одесса остается среди приоритетов России для захвата и оккупации, заявили 25 мая в оперативном командовании "Юг".