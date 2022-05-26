"Минобороны РФ снова врет". Одесская мэрия показала школы, в которых якобы "размещено тяжелое вооружение"

"Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг фейки, которые распространяет министерство обороны РФ. Речь идет о слухах, которые распускаются агрессором в соцсетях, об использовании в Одессе объектов инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, речь шла о школах №14 и №71.

Отмечается, что одесский мэр лично посетил эти учреждения образования и продемонстрировал, что никакой военной инфраструктуры там нет.

"Я хочу, чтобы весь цивилизованный мир увидел, что это – наши школы, которые мы восстанавливаем и ремонтируем. В которых должны и будут учиться наши дети. Пусть все увидят, что это – мирная Одесса и что минобороны РФ снова врет", – цитирует пресс-служба слова Труханова.

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