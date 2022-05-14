Киевсовет декоммунизировал Арку дружбы народов. Теперь это Арка свободы украинского народа – Кличко

"Сегодня Киевсовет принял решение о декоммунизации названия Арки дружбы народов. Теперь это – Арка свободы украинского народа", – написал он.

Также, по словам Кличко, депутаты утвердили перечень из более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и зданий в Киеве и передать в музей тоталитаризма.

Вопрос переименований резонансный, власти столицы услышали критику и пожелания горожан, заявил Кличко.

"Чтобы не принимать поспешные решения, привлекаем специалистов институтов Академии наук Украины, Института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований. Сегодня есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, однако обоснованным", – пояснил мэр.

Арку также планируют подсветить цветами флага Украины.