Киевсовет декоммунизировал Арку дружбы народов. Теперь это Арка свободы украинского народа – Кличко

"Сегодня Киевсовет принял решение о декоммунизации названия Арки дружбы народов. Теперь это – Арка свободы украинского народа", – написал он.
Также, по словам Кличко, депутаты утвердили перечень из более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и зданий в Киеве и передать в музей тоталитаризма.
Вопрос переименований резонансный, власти столицы услышали критику и пожелания горожан, заявил Кличко.
"Чтобы не принимать поспешные решения, привлекаем специалистов институтов Академии наук Украины, Института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований. Сегодня есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, однако обоснованным", – пояснил мэр.
Арку также планируют подсветить цветами флага Украины.
Арка дружбы народов расположена в Крещатом парке в центре Киева. Она была открыта в 1982 году и посвящена "объединению Украины и России". Открытие было приурочено к 60-летию создания СССР. Арка состоит из трех элементов: арки в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся (украинца и россиянина, поднявших ленту с орденом Дружбы народов) и скульптуры из гранита со сценой Переяславской рады.
Скульптуру трудящихся уже убрали. При демонтаже у россиянина отпала голова. Скульптуру из гранита, отмечал Кличко, решили пока закрыть, так как процедура демонтажа более сложная. Позже ее тоже разберут.
Еще в 2015 году главный архитектор Киева Сергей Целовальник предлагал демонтировать арку. Решение снести арку в 2016 году поддержал и тогдашний министр культуры Евгений Нищук. Впоследствии Минкульт заявил, что саму арку сносить не планируют, рассматривается только вариант демонтажа скульптурной композиции под ней. Однако с тех пор скульптуры под аркой так и не демонтировали.
В 2018 году на арке нарисовали трещину в знак солидарности с политзаключенными украинцами, которых удерживает Россия.