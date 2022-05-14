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Киевсовет декоммунизировал Арку дружбы народов. Теперь это Арка свободы украинского народа – Кличко

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Арку переименовали
Арку переименовали
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Киевский городской совет 14 мая принял решение о переименовании Арки дружбы народов. Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Сегодня Киевсовет принял решение о декоммунизации названия Арки дружбы народов. Теперь это – Арка свободы украинского народа", – написал он.

Также, по словам Кличко, депутаты утвердили перечень из более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и зданий в Киеве и передать в музей тоталитаризма.

Вопрос переименований резонансный, власти столицы услышали критику и пожелания горожан, заявил Кличко. 

"Чтобы не принимать поспешные решения, привлекаем специалистов институтов Академии наук Украины, Института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований. Сегодня есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, однако обоснованным", – пояснил мэр.

Арку также планируют подсветить цветами флага Украины.

Контекст:

Арка дружбы народов расположена в Крещатом парке в центре Киева. Она была открыта в 1982 году и посвящена "объединению Украины и России". Открытие было приурочено к 60-летию создания СССР. Арка состоит из трех элементов: арки в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся (украинца и россиянина, поднявших ленту с орденом Дружбы народов) и скульптуры из гранита со сценой Переяславской рады.

Скульптуру трудящихся уже убрали. При демонтаже у россиянина отпала голова. Скульптуру из гранита, отмечал Кличко, решили пока закрыть, так как процедура демонтажа более сложная. Позже ее тоже разберут.

Еще в 2015 году главный архитектор Киева Сергей Целовальник предлагал демонтировать арку. Решение снести арку в 2016 году поддержал и тогдашний министр культуры Евгений Нищук. Впоследствии Минкульт заявил, что саму арку сносить не планируют, рассматривается только вариант демонтажа скульптурной композиции под ней. Однако с тех пор скульптуры под аркой так и не демонтировали.

В 2018 году на арке нарисовали трещину в знак солидарности с политзаключенными украинцами, которых удерживает Россия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, Киевсовет, декоммунизация, война России против Украины, Арка дружбы народов
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