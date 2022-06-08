ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области – британская разведка

Украинские силы недавно добились определенных успехов, нанеся контрудары в юго-западной части Херсонской области, в том числе закрепившись на восточном берегу реки Ингулец", – говорится в сообщении.

В минобороны Британии подчеркнули, что пока российская армия концентрирует наступление в центральной части Донбасса и пытается с трех направлений атаковать Северодонецк Луганской области, "на флангах" ей приходится обороняться.

"Поскольку фронт оккупированных территорий простирается более чем на 500 км, и Россия, и Украина сталкиваются с одинаковыми проблемами в поддержании оборонительной линии при высвобождении боеспособных боевых частей для наступательных операций", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 June 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/yfsIevTHoQ — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 8, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)