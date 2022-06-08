ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области – британская разведка

Украинские силы недавно добились определенных успехов, нанеся контрудары в юго-западной части Херсонской области, в том числе закрепившись на восточном берегу реки Ингулец", – говорится в сообщении.
В минобороны Британии подчеркнули, что пока российская армия концентрирует наступление в центральной части Донбасса и пытается с трех направлений атаковать Северодонецк Луганской области, "на флангах" ей приходится обороняться.
"Поскольку фронт оккупированных территорий простирается более чем на 500 км, и Россия, и Украина сталкиваются с одинаковыми проблемами в поддержании оборонительной линии при высвобождении боеспособных боевых частей для наступательных операций", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 June 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 8, 2022
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.
В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.