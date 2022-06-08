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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области – британская разведка

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По данным британской разведки, ВСУ закрепились на восточном берегу реки Ингулец
По данным британской разведки, ВСУ закрепились на восточном берегу реки Ингулец
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины провели успешные контратаки в Херсонской области. Об этом в Twitter 8 июня сообщило минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Украинские силы недавно добились определенных успехов, нанеся контрудары в юго-западной части Херсонской области, в том числе закрепившись на восточном берегу реки Ингулец", – говорится в сообщении.

В минобороны Британии подчеркнули, что пока российская армия концентрирует наступление в центральной части Донбасса и пытается с трех направлений атаковать Северодонецк Луганской области, "на флангах" ей приходится обороняться.

"Поскольку фронт оккупированных территорий простирается более чем на 500 км, и Россия, и Украина сталкиваются с одинаковыми проблемами в поддержании оборонительной линии при высвобождении боеспособных боевых частей для наступательных операций", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.

В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 

Теги: Россия, Украина, Херсон, Великобритания, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, разведка, оборона, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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