В Херсонской области коллаборанты собираются праздновать День России

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области Фото: ЕРА

По словам коллаборанта, "будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали".

Сальдо утверждает, что "единению с Россией" будут посвящены все мероприятия накануне и в День России 12 июня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)