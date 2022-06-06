В Херсонской области коллаборанты собираются праздновать День России

По словам коллаборанта, "будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали".
Сальдо утверждает, что "единению с Россией" будут посвящены все мероприятия накануне и в День России 12 июня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.
Российские войска вынуждены были перейти в Херсонской области к обороне, отмечал 29 мая американский Институт исследования войны.
31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. "На южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Ведет контрбатарейную борьбу. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области", – говорится в сообщении.