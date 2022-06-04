Назначенному оккупантами "главе" Чернобаевской общины в Херсонской области объявили о подозрении – СБУ

В СБУ напомнили, что Турулев – бывший руководитель Херсонской автостанции.

"Мужчина добровольно согласился на предложение оккупантов возглавить незаконный орган власти и вступил в должность так называемого главы администрации Чернобаевской территориальной общины Херсонской области. Гауляйтер не просто является сторонником "русского мира", но и занимается преследованием проукраински настроенных жителей и незаконно распоряжается коммунальным имуществом", – сообщили в пресс-центре.

Турулеву объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.