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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Назначенному оккупантами "главе" Чернобаевской общины в Херсонской области объявили о подозрении – СБУ

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СБУ объявила Турулеву подозрение в коллаборационизме
СБУ объявила Турулеву подозрение в коллаборационизме
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Назначенному оккупантами "главе администрации Чернобаевской территориальной общины" в Херсонской области Юрию Турулеву объявили о подозрении в коллаборационизме. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в Telegram 4 июня.

В СБУ напомнили, что Турулев – бывший руководитель Херсонской автостанции.

"Мужчина добровольно согласился на предложение оккупантов возглавить незаконный орган власти и вступил в должность так называемого главы администрации Чернобаевской территориальной общины Херсонской области. Гауляйтер не просто является сторонником "русского мира", но и занимается преследованием проукраински настроенных жителей и незаконно распоряжается коммунальным имуществом", – сообщили в пресс-центре.

Турулеву объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.

Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.

3 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что оккупанты похитили сельского голову Чернобаевки Игоря Дударя и его заместителя.

4 мая сельсовет сообщил, что Дударь находится в тяжелом состоянии в больнице под надзором российских военных, а его заместитель был похищен и его местонахождение неизвестно. В сельсовете также заявили, что 2 мая оккупанты захватили его здание, сорвали украинский флаг и вывесили российский.

7 мая сельсовет Чернобаевки сообщил, что отказался сотрудничать с российскими оккупантами. Турулева им представили 6 мая.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Херсонская область, война России против Украины, подозрение, коллаборационизм, Чернобаевка
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