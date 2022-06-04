Назначенному оккупантами "главе" Чернобаевской общины в Херсонской области объявили о подозрении – СБУ

В СБУ напомнили, что Турулев – бывший руководитель Херсонской автостанции.
"Мужчина добровольно согласился на предложение оккупантов возглавить незаконный орган власти и вступил в должность так называемого главы администрации Чернобаевской территориальной общины Херсонской области. Гауляйтер не просто является сторонником "русского мира", но и занимается преследованием проукраински настроенных жителей и незаконно распоряжается коммунальным имуществом", – сообщили в пресс-центре.
Турулеву объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.
Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.
3 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что оккупанты похитили сельского голову Чернобаевки Игоря Дударя и его заместителя.
4 мая сельсовет сообщил, что Дударь находится в тяжелом состоянии в больнице под надзором российских военных, а его заместитель был похищен и его местонахождение неизвестно. В сельсовете также заявили, что 2 мая оккупанты захватили его здание, сорвали украинский флаг и вывесили российский.
7 мая сельсовет Чернобаевки сообщил, что отказался сотрудничать с российскими оккупантами. Турулева им представили 6 мая.