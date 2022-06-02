"Работают хорошо". Российские оккупанты из-за проблем с обеспечением собирают за деньги клубнику в Херсонской области – командование "Юг"

Оккупанты приходят к жителям Херсонской области и пытаются наняться на сбор клубники, отметило командование "Юг" Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Об этом 2 июня в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.

Отмечается, что оккупанты "испытывают недостаток логистического обеспечения".

"В Херсонской области рашистские оккупанты… приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные знаменитой "второй армии мира", как гастарбайтеры, готовы группами складывать оружие в кучу и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что военные из РФ в ходе сбора клубники "ведут себя нормально, работают хорошо".

"Так и изучают разницу между клубникой, паляницей и оккупацией", – резюмировали украинские военные.

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