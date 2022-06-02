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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Работают хорошо". Российские оккупанты из-за проблем с обеспечением собирают за деньги клубнику в Херсонской области – командование "Юг"

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Оккупанты приходят к жителям Херсонской области и пытаются наняться на сбор клубники, отметило командование "Юг"
Оккупанты приходят к жителям Херсонской области и пытаются наняться на сбор клубники, отметило командование "Юг"
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Российские военные на временно оккупированных территориях Херсонской области предлагают услуги по сбору клубники за 50 грн/час.

Об этом 2 июня в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.

Отмечается, что оккупанты "испытывают недостаток логистического обеспечения".

"В Херсонской области рашистские оккупанты… приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные знаменитой "второй армии мира", как гастарбайтеры, готовы группами складывать оружие в кучу и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что военные из РФ в ходе сбора клубники "ведут себя нормально, работают хорошо".

"Так и изучают разницу между клубникой, паляницей и оккупацией", – резюмировали украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/posts/2071090169728892

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило 28 мая, что России не удается решить проблемы с обеспечением оккупационных подразделений.

Российские военные, которые захватили территории Херсонской области, остались без провизии. Об этом свидетельствует переписка оккупанта со своим знакомым, которую 31 мая опубликовала СБУ. По словам захватчика, у его подразделения нет продовольствия, потому что продукты им "просто не могут доставить". В связи с этим военным из РФ приходится есть собак, рассказал оккупант.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. Российские войска вынуждены были перейти в Херсонской области к обороне, отмечал 29 мая американский Институт исследования войны.

Теги: Россия, Украина, оружие, оккупация, Херсонская область, деньги, война России против Украины, работа, клубника, гастарбайтер, еда, российские военные, российские оккупанты, паляниця
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