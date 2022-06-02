"Работают хорошо". Российские оккупанты из-за проблем с обеспечением собирают за деньги клубнику в Херсонской области – командование "Юг"

Об этом 2 июня в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.
Отмечается, что оккупанты "испытывают недостаток логистического обеспечения".
"В Херсонской области рашистские оккупанты… приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные знаменитой "второй армии мира", как гастарбайтеры, готовы группами складывать оружие в кучу и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что военные из РФ в ходе сбора клубники "ведут себя нормально, работают хорошо".
"Так и изучают разницу между клубникой, паляницей и оккупацией", – резюмировали украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило 28 мая, что России не удается решить проблемы с обеспечением оккупационных подразделений.
Российские военные, которые захватили территории Херсонской области, остались без провизии. Об этом свидетельствует переписка оккупанта со своим знакомым, которую 31 мая опубликовала СБУ. По словам захватчика, у его подразделения нет продовольствия, потому что продукты им "просто не могут доставить". В связи с этим военным из РФ приходится есть собак, рассказал оккупант.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. Российские войска вынуждены были перейти в Херсонской области к обороне, отмечал 29 мая американский Институт исследования войны.