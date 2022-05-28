России не удается решить проблемы с обеспечением подразделений, воюющих против Украины – ГУР Минобороны

"Во избежание ответственности за потерю техники командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям проводить эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения. Более 3 тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, с начала полномасштабного вторжения в Украину войска материально-технического обеспечения России уже задействовали более 45% имеющейся автомобильной техники.

"Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 км от собственной границы. Защитники Украины уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов", – сообщили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)