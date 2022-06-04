Трое жителей Херсонской области погибли на пляже из-за российской мины – Офис генпрокурора

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения установили мины вдоль побережья Черного моря в поселке городского типа Лазурное.
"3 июня 2022 года трое гражданских, находясь на местном пляже вблизи пансионата "Парус", подорвались на вражеской мине. В результате взрыва все они погибли на месте", – сказано в сообщении.
Украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
"Правоохранители еще раз обращают внимание граждан, что оккупанты минируют леса, пляжи и другие местности Херсонской области. Будьте внимательны и осторожны, не подвергайте себя опасности", – подчеркнули в прокуратуре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ГСЧС 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в ведомстве.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине обезвредили более 129,4 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в ГСЧС 4 июня.
В апреле спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявлял, что в 2022 году пляжного сезона в Одессе не будет, так как из-за вторжения России одесские пляжи и морская акватория перед Одессой заминированы, сообщал портал "Одесская жизнь".