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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Трое жителей Херсонской области погибли на пляже из-за российской мины – Офис генпрокурора

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Пляж в Лазурном оказался заминирован оккупантами
Пляж в Лазурном оказался заминирован оккупантами
Фото: lazurne.net (архив)

Трое жителей Лазурного Херсонской области 3 июня подорвались на российской мине на местном пляже, люди погибли на месте. Об этом сообщил 4 июня Офис генерального прокурора.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения установили мины вдоль побережья Черного моря в поселке городского типа Лазурное.

"3 июня 2022 года трое гражданских, находясь на местном пляже вблизи пансионата "Парус", подорвались на вражеской мине. В результате взрыва все они погибли на месте", – сказано в сообщении. 

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"Правоохранители еще раз обращают внимание граждан, что оккупанты минируют леса, пляжи и другие местности Херсонской области. Будьте внимательны и осторожны, не подвергайте себя опасности", – подчеркнули в прокуратуре. 

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/384245370404969

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ГСЧС 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в ведомстве.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине обезвредили более 129,4 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в ГСЧС 4 июня.

В апреле спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявлял, что в 2022 году пляжного сезона в Одессе не будет, так как из-за вторжения России одесские пляжи и морская акватория перед Одессой заминированы, сообщал портал "Одесская жизнь".

Теги: взрыв, Херсонская область, война России против Украины, мины, российские оккупанты
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