Трое жителей Херсонской области погибли на пляже из-за российской мины – Офис генпрокурора

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения установили мины вдоль побережья Черного моря в поселке городского типа Лазурное.

"3 июня 2022 года трое гражданских, находясь на местном пляже вблизи пансионата "Парус", подорвались на вражеской мине. В результате взрыва все они погибли на месте", – сказано в сообщении.

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"Правоохранители еще раз обращают внимание граждан, что оккупанты минируют леса, пляжи и другие местности Херсонской области. Будьте внимательны и осторожны, не подвергайте себя опасности", – подчеркнули в прокуратуре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)