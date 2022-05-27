Саперы нашли в водоемах Украины 150 взрывоопасных предметов

Большую часть снарядов нашли в водоемах Киевской области.
"Озеро Голубое в селе Горенко оказалось в эпицентре обстрелов оккупантами, находившимися под Киевом. Второй день здесь работают пиротехники и водолазы ГСЧС: очищают водоем до начала купального сезона. Урожай за два дня – 10 боеприпасов, в том числе артснаряды, выстрелы от гранатометов, взрывоопасные элементы от систем залпового огня. Все это смертоносное железо представляет реальную угрозу для людей", – говорится в сообщении.
Чтобы найти боеприпасы, спасатели используют подводный дрон. После этого к работе приступают водолазы-пиротехники, поднимающие их на поверхность.
Одновременно с подводным разминированием обследуют и прибрежные территории. Заключительный этап – перевозка и ликвидация взрывоопасного железа контролируемым подрывом на специальном полигоне.
Рева напомнил, что пиротехники ежедневно работают, чтобы очистить территории от боеприпасов, которых оккупанты оставили очень много на украинской земле. Поэтому на деоккупированных территориях или в местах, где проходили боевые действия, не следует заходить или заезжать на необследованные участки.
Всего с начала широкомасштабного военного вторжения РФ саперы ГСЧС проверили территорию площадью 23 888 га. Обезвредили 122 555 взрывоопасных предметов, в том числе 1979 авиационных бомб.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в ведомстве.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.