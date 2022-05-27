Саперы нашли в водоемах Украины 150 взрывоопасных предметов

Пиротехники ГСЧС обследуют акваторию страны – как и в земле, под водой находят снаряды и боеприпасы Фото: dsns.gov.ua

Большую часть снарядов нашли в водоемах Киевской области.

"Озеро Голубое в селе Горенко оказалось в эпицентре обстрелов оккупантами, находившимися под Киевом. Второй день здесь работают пиротехники и водолазы ГСЧС: очищают водоем до начала купального сезона. Урожай за два дня – 10 боеприпасов, в том числе артснаряды, выстрелы от гранатометов, взрывоопасные элементы от систем залпового огня. Все это смертоносное железо представляет реальную угрозу для людей", – говорится в сообщении.

Чтобы найти боеприпасы, спасатели используют подводный дрон. После этого к работе приступают водолазы-пиротехники, поднимающие их на поверхность.

Одновременно с подводным разминированием обследуют и прибрежные территории. Заключительный этап – перевозка и ликвидация взрывоопасного железа контролируемым подрывом на специальном полигоне.

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Фото: dsns.gov.ua Фото: dsns.gov.ua Фото: dsns.gov.ua Фото: dsns.gov.ua Фото: dsns.gov.ua Фото: dsns.gov.ua

Рева напомнил, что пиротехники ежедневно работают, чтобы очистить территории от боеприпасов, которых оккупанты оставили очень много на украинской земле. Поэтому на деоккупированных территориях или в местах, где проходили боевые действия, не следует заходить или заезжать на необследованные участки.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения РФ саперы ГСЧС проверили территорию площадью 23 888 га. Обезвредили 122 555 взрывоопасных предметов, в том числе 1979 авиационных бомб.

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