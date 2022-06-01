В ГСЧС сообщили, что дети в песочнице нашли мину, и призвали родителей к бдительности

"Во время игр в песочнице дети нашли ПОМ-2 (осколочную противопехотную мину кругового поражения)", – сообщили в ГСЧС.

В каком населенном пункте это произошло, в пресс-службе не указали. Пиротехники обезвредили мину.

В ГСЧС призвали родителей быть бдительными.

"Естественное любопытство побуждает детей к опасным действиям и экспериментам. Они могут пытаться разобрать боеприпасы, принести домой или ударами испытывать их на прочность. Важно объяснить детям, как действовать в случае обнаружения взрывоопасного предмета", – добавили в службе.

Контекст:

В ГСЧС 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в ведомстве.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине обезвредили более 97,5 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в ГСЧС 7 мая.