Зеленский создал военную администрацию оккупированного Геническа Херсонской области

"Образовать Геническую городскую военную администрацию Генического района Херсонской области. [...] Указ вступает в силу со дня его обнародования", – сказано в документе.
Начальником новосозданной военной администрации Зеленский назначил Евгения Родионова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Родионов является заместителем председателя Чернобаевского сельсовета и находится на подконтрольной Украине территории, писал "Генічеськ.City".
Геническ российские оккупанты захватили в первый день открытого вторжения в Украину, 24 февраля.