Зеленский создал военную администрацию оккупированного Геническа Херсонской области

"Образовать Геническую городскую военную администрацию Генического района Херсонской области. [...] Указ вступает в силу со дня его обнародования", – сказано в документе.

Начальником новосозданной военной администрации Зеленский назначил Евгения Родионова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Родионов является заместителем председателя Чернобаевского сельсовета и находится на подконтрольной Украине территории, писал "Генічеськ.City".