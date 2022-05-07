Зеленский создал военную администрацию оккупированного Токмака Запорожской области

"Образовать Токмакскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области. [...] Указ вступает в силу со дня его обнародования", – сказано в указе.

Начальником новосозданной военной администрации Зеленский назначил Александра Чуба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Индустриалка" пишет, что Чуб был заместителем городского головы Токмака, 2 апреля российские оккупанты похищали его на блокпосту в Васильевке.

7 мая стало известно о смерти мэра Токмака Игоря Котелевского.