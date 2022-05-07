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Зеленский создал военную администрацию оккупированного Токмака Запорожской области

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Зеленский уже назначил начальника администрации
Зеленский уже назначил начальника администрации
Фото: Офіс Президента України / Facebook

7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации города Токмак Запорожской области. Документ опубликован на сайте главы государства.

"Образовать Токмакскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области. [...] Указ вступает в силу со дня его обнародования", – сказано в указе.

Начальником новосозданной военной администрации Зеленский назначил Александра Чуба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Индустриалка" пишет, что Чуб был заместителем городского головы Токмака, 2 апреля российские оккупанты похищали его на блокпосту в Васильевке.

7 мая стало известно о смерти мэра Токмака Игоря Котелевского.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть Запорожской области.

6 мая Запорожская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты активно начали использовать в регионе авиацию и артиллерию.

Теги: война, оккупация, Запорожская область, указ, Владимир Зеленский, война России против Украины, документы, президент, назначение, Токмак
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