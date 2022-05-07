В Запорожской области оккупанты не дают забрать раненых и погибших с поля боя – ОВА

Отмечается, что оккупанты утверждают, что якобы украинским командирам запретили забирать тела своих погибших бойцов с поля боя, а Украина пытается скрыть собственные военные потери.
"На самом деле все зеркально наоборот. Более того: часто российские военные не дают забрать раненых и, к сожалению, погибших украинских солдат с поля боя, нарушая все гуманитарные международные нормы, забывая о гуманизме и человечности", – говорится в сообщении.
Также в ОВА сообщают о чрезвычайной жестокости, с которой оккупанты обстреливают украинские позиции с целью сковывания действий и уничтожения артиллерийских подразделений ВСУ.
По данным ОВА, в городе Орехов в результате обстрела горели четыре складских помещения ООО "Оптимусагро Трейд", крыша жилого дома и хозяйственное сооружение. Спасатели ликвидировали эти пожары.
В поле в селе Григоровка и в селе Веселянка пиротехники ГСЧС уничтожили две единицы реактивного снаряда "Ураган", а в балке за селом Камышеваха обезвредили одну противодесантную мину. Также в селе Новоивановка были изъяты и обезврежены пять реактивных снарядов с кумулятивно-осколочными боевыми элементами.
Кроме того, в Запорожской области задерживают нарушителей комендантского часа.
"За прошлую ночь за нарушение правил комендантского часа задержаны и доставлены в подразделения полиции 25 человек, среди которых 21 мужчина и четыре женщины", – сообщает ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть Запорожской области.
В Мелитопольском районе Запорожской области оккупанты предлагают фермерам оставить у себя 30% нового урожая, а 70% они будут пытаться забрать себе.
6 мая Запорожская ОВА сообщила, что в области оккупанты активно начали использовать авиацию и артиллерию.