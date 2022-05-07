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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты не дают забрать раненых и погибших с поля боя – ОВА

Оккупанты утверждают, что якобы украинским командирам запретили забирать тела своих погибших бойцов с поля боя
Оккупанты утверждают, что якобы украинским командирам запретили забирать тела своих погибших бойцов с поля боя
Фото: depositphotos.com

В Запорожской области российские оккупанты не позволяют убрать с поля боя раненых и погибших украинских военнослужащих. Об этом 7 мая сообщила в Telegram Запорожская военная администрация.

Отмечается, что оккупанты утверждают, что якобы украинским командирам запретили забирать тела своих погибших бойцов с поля боя, а Украина пытается скрыть собственные военные потери.

"На самом деле все зеркально наоборот. Более того: часто российские военные не дают забрать раненых и, к сожалению, погибших украинских солдат с поля боя, нарушая все гуманитарные международные нормы, забывая о гуманизме и человечности", – говорится в сообщении.

Также в ОВА сообщают о чрезвычайной жестокости, с которой оккупанты обстреливают украинские позиции с целью сковывания действий и уничтожения артиллерийских подразделений ВСУ.

По данным ОВА, в городе Орехов в результате обстрела горели четыре складских помещения ООО "Оптимусагро Трейд", крыша жилого дома и хозяйственное сооружение. Спасатели ликвидировали эти пожары.

В поле в селе Григоровка и в селе Веселянка пиротехники ГСЧС уничтожили две единицы реактивного снаряда "Ураган", а в балке за селом Камышеваха обезвредили одну противодесантную мину. Также в селе Новоивановка были изъяты и обезврежены пять реактивных снарядов с кумулятивно-осколочными боевыми элементами.

Кроме того, в Запорожской области задерживают нарушителей комендантского часа.

"За прошлую ночь за нарушение правил комендантского часа задержаны и доставлены в подразделения полиции 25 человек, среди которых 21 мужчина и четыре женщины", – сообщает ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть Запорожской области.

В Мелитопольском районе Запорожской области оккупанты предлагают фермерам оставить у себя 30% нового урожая, а 70% они будут пытаться забрать себе.

6 мая Запорожская ОВА сообщила, что в области оккупанты активно начали использовать авиацию и артиллерию.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, пожар, война, военные, Запорожская область, артиллерия, Орехово, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, нарушители, российские оккупанты
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