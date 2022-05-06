Оккупанты пытаются отобрать у жителей Запорожской области землю – ОГА

"Заставляют до 8 мая заполнить форму, в которой указано, сколько земли имеет собственник, сколько – в аренде. Только после этого будет выдана лицензия на обработку земли", – отметили в посте.

Оккупанты угрожают жителям поселка, что отберут земельные участки, если они не укажут их в бумагах.

"В Михайловке оккупанты вводят свою временную налоговую систему для предпринимателей. Те, кто хотят и дальше работать в общине, должны пройти новую регистрацию по правилам захватчиков. Также россияне уверяют, что сняли военный налог, а все новые налоги будут платить предприниматели только в общину", – добавили в ОГА.

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