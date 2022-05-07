В оккупированном российскими войсками Токмаке Запорожской области умер мэр – обладминистрация

"Сегодня, 7 мая 2022 года, ушел из жизни мэр Токмака Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА (райгосадминистрации. – "ГОРДОН") Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются", – говорится в сообщении.

По неофициальной информации, рассматривается версия самоубийства, отметили в агентстве.

"Перший Запорізький" пишет, что за последний месяц от мэра Токмака не было никаких новостей.

Портал "Забор" отмечает, что после захвата Токмака оккупантами Котелевский отказался от сотрудничества с россиянами, сложил полномочия и продолжал оставаться в городе. И.о. мэра был назначен Владимир Вольвач.

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