В оккупированном российскими войсками Токмаке Запорожской области умер мэр – обладминистрация

"Сегодня, 7 мая 2022 года, ушел из жизни мэр Токмака Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА (райгосадминистрации. – "ГОРДОН") Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются", – говорится в сообщении.
По неофициальной информации, рассматривается версия самоубийства, отметили в агентстве.
"Перший Запорізький" пишет, что за последний месяц от мэра Токмака не было никаких новостей.
Портал "Забор" отмечает, что после захвата Токмака оккупантами Котелевский отказался от сотрудничества с россиянами, сложил полномочия и продолжал оставаться в городе. И.о. мэра был назначен Владимир Вольвач.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть Запорожской области.
6 мая Запорожская ОВА сообщила, что в области оккупанты активно начали использовать авиацию и артиллерию.