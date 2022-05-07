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В оккупированном российскими войсками Токмаке Запорожской области умер мэр – обладминистрация

Котелевский оставался в оккупированном городе
Котелевский оставался в оккупированном городе
Фото: Ігор Котелевський / Facebook

В Токмаке Запорожской области, который оккупирован российскими войсками, из жизни ушел мэр Игорь Котелевский. Об этом 7 мая сообщили "Укринформу" в Запорожской областной военной администрации (ОВА).

"Сегодня, 7 мая 2022 года, ушел из жизни мэр Токмака Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА (райгосадминистрации. – "ГОРДОН") Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются", – говорится в сообщении.

По неофициальной информации, рассматривается версия самоубийства, отметили в агентстве.

"Перший Запорізький" пишет, что за последний месяц от мэра Токмака не было никаких новостей.

Портал "Забор" отмечает, что после захвата Токмака оккупантами Котелевский отказался от сотрудничества с россиянами, сложил полномочия и продолжал оставаться в городе. И.о. мэра был назначен Владимир Вольвач.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть Запорожской области.

6 мая Запорожская ОВА сообщила, что в области оккупанты активно начали использовать авиацию и артиллерию.

Теги: Россия, смерть, война, оккупация, Запорожская область, самоубийство, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, мэр, российские оккупанты, Токмак
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