"Если человек подозрительный – ...башить без разговоров". Оккупантам разрешили расстреливать гражданских на блокпостах в Херсонской области – СБУ

Об этом 6 июня сообщил в Facebook пресс-центр СБУ со ссылкой на перехваченный разговор двух оккупантов террористической организации "ДНР".
Отмечается, что боевики патрулируют на соседних блокпостах.
"Мне сказали: "Если подозрительная личность, без разговоров сжигать на х…й". У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Что везешь?.." Если человек подозрительный, ...башить без разговоров", – сказал террорист с позывным Седой.
В ответ его собеседник уточняет: "Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать? А если не успеете, то мы?"
В СБУ отметили, что пока оккупанты решают, кто из них первым будет убивать мирных водителей на дороге, ВСУ по состоянию на 6 июня уничтожили в боях уже более 31 тыс. российских военных.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.
Российские войска вынуждены были перейти в Херсонской области к обороне, отмечал 29 мая американский Институт исследования войны.
31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что на юге Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.
Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило 2 июня, что российские оккупанты из-за проблем с обеспечением собирают за деньги клубнику в Херсонской области.