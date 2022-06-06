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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если человек подозрительный – ...башить без разговоров". Оккупантам разрешили расстреливать гражданских на блокпостах в Херсонской области – СБУ

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Два оккупанта обсудили, кто из них первым будет убивать мирных водителей на дороге в Херсонской области, разговор опубликовала СБУ
Два оккупанта обсудили, кто из них первым будет убивать мирных водителей на дороге в Херсонской области, разговор опубликовала СБУ
Фото: EPA

На блокпостах во временно оккупированной территории Херсонской области захватчикам разрешили расстреливать гражданских.

Об этом 6 июня сообщил в Facebook пресс-центр СБУ со ссылкой на перехваченный разговор двух оккупантов террористической организации "ДНР".

Отмечается, что боевики патрулируют на соседних блокпостах.

"Мне сказали: "Если подозрительная личность, без разговоров сжигать на х…й". У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Что везешь?.." Если человек подозрительный, ...башить без разговоров", – сказал террорист с позывным Седой.

В ответ его собеседник уточняет: "Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать? А если не успеете, то мы?"

В СБУ отметили, что пока оккупанты решают, кто из них первым будет убивать мирных водителей на дороге, ВСУ по состоянию на 6 июня уничтожили в боях уже более 31 тыс. российских военных.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/953469238654210/

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.

Российские войска вынуждены были перейти в Херсонской области к обороне, отмечал 29 мая американский Институт исследования войны.

31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что на юге Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило 2 июня, что российские оккупанты из-за проблем с обеспечением собирают за деньги клубнику в Херсонской области.

Теги: Россия, СБУ, Украина, убийство, Херсонская область, террористы, боевики, ДНР, блокпост, война России против Украины, яблоки, дороги, население, российские оккупанты
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