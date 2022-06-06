"Если человек подозрительный – ...башить без разговоров". Оккупантам разрешили расстреливать гражданских на блокпостах в Херсонской области – СБУ

Два оккупанта обсудили, кто из них первым будет убивать мирных водителей на дороге в Херсонской области, разговор опубликовала СБУ Фото: EPA

Об этом 6 июня сообщил в Facebook пресс-центр СБУ со ссылкой на перехваченный разговор двух оккупантов террористической организации "ДНР".

Отмечается, что боевики патрулируют на соседних блокпостах.

"Мне сказали: "Если подозрительная личность, без разговоров сжигать на х…й". У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Что везешь?.." Если человек подозрительный, ...башить без разговоров", – сказал террорист с позывным Седой.

В ответ его собеседник уточняет: "Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать? А если не успеете, то мы?"

В СБУ отметили, что пока оккупанты решают, кто из них первым будет убивать мирных водителей на дороге, ВСУ по состоянию на 6 июня уничтожили в боях уже более 31 тыс. российских военных.

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