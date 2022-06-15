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15 июня, 2022
 
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"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лазарева: Да, мы из России, но мы не хотим и не можем возвращаться в страну, которая ведет агрессивную войну в данный момент, убивая людей, уничтожая города и разрушая экономику двух стран
Лазарева: Да, мы из России, но мы не хотим и не можем возвращаться в страну, которая ведет агрессивную войну в данный момент, убивая людей, уничтожая города и разрушая экономику двух стран
Фото: lazarevatut / Instagram

Осудившая нападение РФ на Украину российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева на своей странице в Instagram 14 июня обнародовала подборку снимков, сделанных на митингах россиян, сопротивляющихся политике президента РФ Владимира Путина.

Лазарева отметила, что россияне 12 июня вышли на улицы 73 городов в 34 странах с протестами.

"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились. Но у нас есть новый флаг и много новых стран, где мы живем, не теряя своей так называемой национальной идентичности. Да, мы из России, но мы не хотим и не можем возвращаться в страну, которая ведет агрессивную войну в данный момент, убивая людей, уничтожая города и разрушая экономику двух стран. За нами никто не стоит, и никем эта акция не была организована – просто собирались знакомые и незнакомые люди, которые хотели в этот день быть вместе и думали о дальнейшей судьбе России", – написала она.

Лазарева отметила, что те, кто уверен, что люди на фотографиях кем-то проплачены и куплены, утверждая так, говорят лишь о том, что сами готовы продаваться.

"Все мы, кто на этих фотографиях из разных городов, очень хотим вернуться и жить в своей стране. И когда-нибудь это произойдет. А пока я благодарю всех, кто полагается на себя и не ждет никаких указок сверху. И нас не нужно специально организовывать для того, чтобы мы встречались со своими единомышленниками и протестовали против чудовищного террора, происходящего сейчас в Украине", – заявила она.

Актриса сопроводила пост хештегами "мир Украине!", "свободу России!", "трибунал Путину!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лазарева приехала в Украину 17 февраля на съемки в украинском проекте. После вторжения РФ в Украину она осталась в Киеве, где прожила три недели, а затем переехала в Испанию. 

С первых дней войны Лазарева осудила российскую агрессию против Украины. Ведущая заявила, что в ближайшем будущем РФ ждут нищета и голод.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, протесты, война, экономика, митинг, агрессия, нападение, Татьяна Лазарева, вторжение, политика, война России против Украины, телеведущая, президент, актриса, акция
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