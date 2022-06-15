"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал

Лазарева: Да, мы из России, но мы не хотим и не можем возвращаться в страну, которая ведет агрессивную войну в данный момент, убивая людей, уничтожая города и разрушая экономику двух стран Фото: lazarevatut / Instagram

Лазарева отметила, что россияне 12 июня вышли на улицы 73 городов в 34 странах с протестами.

"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились. Но у нас есть новый флаг и много новых стран, где мы живем, не теряя своей так называемой национальной идентичности. Да, мы из России, но мы не хотим и не можем возвращаться в страну, которая ведет агрессивную войну в данный момент, убивая людей, уничтожая города и разрушая экономику двух стран. За нами никто не стоит, и никем эта акция не была организована – просто собирались знакомые и незнакомые люди, которые хотели в этот день быть вместе и думали о дальнейшей судьбе России", – написала она.

Лазарева отметила, что те, кто уверен, что люди на фотографиях кем-то проплачены и куплены, утверждая так, говорят лишь о том, что сами готовы продаваться.

"Все мы, кто на этих фотографиях из разных городов, очень хотим вернуться и жить в своей стране. И когда-нибудь это произойдет. А пока я благодарю всех, кто полагается на себя и не ждет никаких указок сверху. И нас не нужно специально организовывать для того, чтобы мы встречались со своими единомышленниками и протестовали против чудовищного террора, происходящего сейчас в Украине", – заявила она.

Актриса сопроводила пост хештегами "мир Украине!", "свободу России!", "трибунал Путину!"

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