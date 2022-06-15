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15 июня, 2022
 
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"Я люблю его". Херд заявила о своих чувствах к Деппу

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Херд заявила, что сожалеет об "ужасных и отвратительных" вещах, которые говорила о бывшем муже
Херд заявила, что сожалеет об "ужасных и отвратительных" вещах, которые говорила о бывшем муже
Фото: EPA

Голливудская актриса Эмбер Херд 15 июня в интервью программе Today Show's Savannah Guthrie на канале Today заявила о чувствах к бывшему мужу и коллеге Джонни Деппу и заявила, что жалеет о всем негативе, который выражала по отношению к нему.

"Безусловно, я люблю его. Я любила его всем сердцем и делала все, что могла, чтобы починить глубоко сломанные отношения. И не смогла. У меня совсем нет к нему негативных чувств или злобы. Знаю, это, может быть, трудно понять или легко – если вы когда-нибудь любили кого-то", – сказала Херд.

По словам актрисы, она сожалеет об "ужасных и отвратительных" вещах, которые говорила о бывшем муже и делала по отношению к нему. Херд акцентировала внимание, что поднимала на Деппа руку только в ответ на его агрессию.

"Когда ты живешь в насилии и оно становится нормой, приходится адаптироваться", – объяснила она.

Актриса отметила, что в их отношениях с супругом было допущено множество ошибок.

Контекст:

Отношения Деппа и Херд начались на съемках картины "Ромовый дневник" в 2011 году. Они поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа.

После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал Деппа "человеком, который избивает свою жену". В ноябре 2020 года актер проиграл в Высоком суде Лондона дело против таблоида.

12 апреля 2022 года в Вирджинии (США) начался новый судебный процесс по иску Деппа против Херд. 1 июня стало известно, что Депп выиграл иск о клевете к бывшей жене. Согласно решению суда, она должна выплатить ему $15 млн в качестве моральной компенсации за бездоказательные обвинения в домашнем насилии.

Теги: США, Голливуд, скандал, выплаты, обвинение, Джонни Депп, Эмбер Херд, актриса, развод, суд, домашнее насилие
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