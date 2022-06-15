"Я люблю его". Херд заявила о своих чувствах к Деппу

Херд заявила, что сожалеет об "ужасных и отвратительных" вещах, которые говорила о бывшем муже Фото: EPA

"Безусловно, я люблю его. Я любила его всем сердцем и делала все, что могла, чтобы починить глубоко сломанные отношения. И не смогла. У меня совсем нет к нему негативных чувств или злобы. Знаю, это, может быть, трудно понять или легко – если вы когда-нибудь любили кого-то", – сказала Херд.

По словам актрисы, она сожалеет об "ужасных и отвратительных" вещах, которые говорила о бывшем муже и делала по отношению к нему. Херд акцентировала внимание, что поднимала на Деппа руку только в ответ на его агрессию.

"Когда ты живешь в насилии и оно становится нормой, приходится адаптироваться", – объяснила она.

Актриса отметила, что в их отношениях с супругом было допущено множество ошибок.