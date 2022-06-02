Депп выиграл дело о клевете против Херд. Реакция экс-супругов на решение суда

Депп со своей стороны должен выплатить экс-супруге $2 млн, так как суд признал фразу его адвоката о том, что Херд "использует фальшивые обвинения в сексуальном насилии как щит" клеветой.

"Разочарование, которое я чувствую, не передать словами. У меня разбито сердце, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять несоразмерной власти и влиянию моего бывшего мужа. Я еще больше разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин", – прокомментировала решение суда Херд на своей странице в Instagram.

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"С самого начала целью возбуждения этого дела было раскрытие правды независимо от исхода. Говорить правду было чем-то, чем я был обязан своим детям и всем тем, кто оставался непоколебим, поддерживая меня. Я чувствую себя умиротворенно, зная, что наконец-то достиг этого. Лучшее еще впереди, и новая глава, наконец, началась", – отреагировал Депп.

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