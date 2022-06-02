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02 июня, 2022
 
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Депп выиграл дело о клевете против Херд. Реакция экс-супругов на решение суда

Суд по иску Деппа против Херд начался 12 апреля
Суд по иску Деппа против Херд начался 12 апреля
Фото: ЕРА

Американский актер Джонни Депп выиграл иск о клевете к своей бывшей жене, американской актрисе Эмбер Херд. Согласно решению суда она должна выплатить ему $15 млн в качестве моральной компенсации за бездоказательные обвинения в домашнем насилии. Об этом 1 июня сообщил американский телеканал Fox News.

Депп со своей стороны должен выплатить экс-супруге  $2 млн, так как суд признал фразу его адвоката о том, что Херд "использует фальшивые обвинения в сексуальном насилии как щит" клеветой. 

"Разочарование, которое я чувствую, не передать словами. У меня разбито сердце, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять несоразмерной власти и влиянию моего бывшего мужа. Я еще больше разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин", – прокомментировала решение суда Херд на своей странице в Instagram.

"С самого начала целью возбуждения этого дела было раскрытие правды независимо от исхода. Говорить правду было чем-то, чем я был обязан своим детям и всем тем, кто оставался непоколебим, поддерживая меня. Я чувствую себя умиротворенно, зная, что наконец-то достиг этого. Лучшее еще впереди, и новая глава, наконец, началась", – отреагировал Депп.

Контекст:

Отношения Джонни Деппа и американской актрисы Эмбер Херд начались на съемках картины "Ромовый дневник" в 2011 году. Они поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа.

После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал Деппа "человеком, который избивает свою жену". В ноябре 2020 года актер проиграл в Высоком суде Лондона дело против таблоида.

12 апреля 2022 года в Вирджинии (США) начался новый судебный процесс по иску Деппа против Херд. 

Теги: Джонни Депп, Эмбер Херд
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