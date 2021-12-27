"Трахну ее обгоревший труп, чтобы убедиться, что она мертва". В суде зачитали смс Деппа, в которых он упоминал бывшую жену

В публикации отмечается, что в ходе судебного разбирательства между Деппом и его бывшей женой Херд была обнародована переписка Деппа и Беттани, в том числе были зачитаны смс Деппа, отправленные Беттани в 2013 году: "Я трахну ее обгоревший труп, чтобы убедиться, что она мертва", "Утоплю ее, чтобы убедиться, что она не ведьма" и "Давай сожжем Эмбер".
"Можете ли вы представить, как куча юристов просматривает все ваши электронные письма и смс за последние 10 лет? Все, что я могу вам сказать: это было неприятное чувство", – цитирует издание Беттани.
Депп и Беттани вместе снимались в трех фильмах – "Турист" (2010), "Превосходство" (2014) и "Мордекай" (2015).
Отношения Джонни Деппа и Эмбер Херд начались на съемках картины "Ромовый дневник" в 2011 году. Они поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа.
После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.
В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал Деппа "человеком, который избивает свою жену". В ноябре 2020 года актер проиграл в Высоком суде Лондона дело против таблоида.