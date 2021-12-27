"Трахну ее обгоревший труп, чтобы убедиться, что она мертва". В суде зачитали смс Деппа, в которых он упоминал бывшую жену

В публикации отмечается, что в ходе судебного разбирательства между Деппом и его бывшей женой Херд была обнародована переписка Деппа и Беттани, в том числе были зачитаны смс Деппа, отправленные Беттани в 2013 году: "Я трахну ее обгоревший труп, чтобы убедиться, что она мертва", "Утоплю ее, чтобы убедиться, что она не ведьма" и "Давай сожжем Эмбер".

"Можете ли вы представить, как куча юристов просматривает все ваши электронные письма и смс за последние 10 лет? Все, что я могу вам сказать: это было неприятное чувство", – цитирует издание Беттани.