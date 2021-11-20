Канал Discovery+ снимет фильм о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд

"В фильме покажут историю с двух полярных точек зрения – как Депп женился на макиавеллистской лгунье, которая ни перед чем не остановится, чтобы сохранить свой имидж, и как Херд выходила замуж за мужчину мечты, который на ее глазах превращался в монстра, подпитываемого наркотиками", – цитирует издание продюсера фильма.
В "Джонни против Эмбер" будут представлены задействованные с обеих сторон юристы и люди, "близкие к паре", а также кадры и аудиозаписи, снятые самими звездами.
Также в фильме подробно расскажут об эпической битве, в которой участвовали фанаты Деппа и фанаты Херд.
Дата выхода фильма пока неизвестна.
Отношения Джонни Деппа и Эмбер Херд начались на съемках картины "Ромовый дневник" в 2011 году. Они поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа.
После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.
В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал Деппа "человеком, который избивает свою жену". В ноябре 2020 года актер проиграл в Высоком суде Лондона дело против таблоида.