Канал Discovery+ снимет фильм о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд

Фильм о разводе Деппа и Херд будет состоять из двух эпизодов, и каждый расскажет историю с разных точек зрения Фото: l4pok / Instagram

"В фильме покажут историю с двух полярных точек зрения – как Депп женился на макиавеллистской лгунье, которая ни перед чем не остановится, чтобы сохранить свой имидж, и как Херд выходила замуж за мужчину мечты, который на ее глазах превращался в монстра, подпитываемого наркотиками", – цитирует издание продюсера фильма.

В "Джонни против Эмбер" будут представлены задействованные с обеих сторон юристы и люди, "близкие к паре", а также кадры и аудиозаписи, снятые самими звездами.

Также в фильме подробно расскажут об эпической битве, в которой участвовали фанаты Деппа и фанаты Херд.

Дата выхода фильма пока неизвестна.