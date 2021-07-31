Депп выиграл ходатайство против экс-супруги Херд

35-летняя Херд заявляла, что ей не нужны деньги Деппа, полученные после развода в 2017 году. Она пообещала, что разделит их между Американским союзом защиты гражданских свобод и детской больницей Лос-Анджелеса.

Однако юристы Деппа говорили, что считают этот жест фикцией, и потратили год на то, чтобы узнать, сколько именно было пожертвовано. Они подали петицию в Верховный суд Нью-Йорка, чтобы Американский союз защиты гражданских свобод передал документы, доказывающие, что Херд придерживалась своего обещания.

Судья удовлетворил ходатайство, и это означает, что организация должна предоставить документы, касающиеся благотворительных пожертвований Херд.

В Daily Mail напомнили, что в январе этого года публиковали документы, касающиеся пожертвований Херд детской больницей Лос-Анджелеса. Согласно им, больница получила $100 тыс., а не $3,5 млн, как заявляла актриса.