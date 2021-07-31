Бульвар Шоубиз
 
31 июля, 2021
 
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Депп выиграл ходатайство против экс-супруги Херд

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Херд и Депп развелись в 2017 году
Херд и Депп развелись в 2017 году
Фото: EPA

Американский актер Джонни Депп выиграл в суде ходатайство относительно дела о $7 млн, выплаченных его бывшей супруге Эмбер Херд после развода. Об этом сообщило издание Daily Mail.

35-летняя Херд заявляла, что ей не нужны деньги Деппа, полученные после развода в 2017 году. Она пообещала, что разделит их между Американским союзом защиты гражданских свобод и детской больницей Лос-Анджелеса.

Однако юристы Деппа говорили, что считают этот жест фикцией, и потратили год на то, чтобы узнать, сколько именно было пожертвовано. Они подали петицию в Верховный суд Нью-Йорка, чтобы Американский союз защиты гражданских свобод передал документы, доказывающие, что Херд придерживалась своего обещания.

Судья удовлетворил ходатайство, и это означает, что организация должна предоставить документы, касающиеся благотворительных пожертвований Херд.

В Daily Mail напомнили, что в январе этого года публиковали документы, касающиеся пожертвований Херд детской больницей Лос-Анджелеса. Согласно им, больница получила $100 тыс., а не $3,5 млн, как заявляла актриса.

Контекст:

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа. После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В 2018 году актриса опубликовала в Washington Post статью, в которой косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании. The Sun, ссылаясь на публикацию, в своей статье назвал актера домашним насильником. Это вынудило Деппа обратиться в Высокий суд с иском о клевете, ответчиками по которому были указаны Херд и The Sun. В ноябре 2020 года суд отказал актеру в удовлетворении искаАдвокаты Деппа заявили, что будут обжаловать решение лондонского Высокого суда, назвав его "извращением", но в марте 2021 года судья Апелляционного суда Великобритании Николас Андерхилл принял решение отказать Деппу в праве оспорить отказ Высокого суда Лондона в удовлетворении его иска. Из-за судебных разбирательств актер лишился роли в фильме "Фантастические твари".

Теги: суды, Джонни Депп, Эмбер Херд, развод, иск
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