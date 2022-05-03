"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ

Невзоров о Херд: Странно. Почему девушка с такими способностями и наклонностями еще не в "Единой России"? Фото: nevzorovofficial / Instagram, amberheard / Instagram

О том, что актриса испражнялась в постели, стало известно во время очередного заседания суда по делу о клевете, инициированном экс-супругом Херд, американским актером Джонни Деппом.

Фрагмент этого заседания в том числе показан в репортаже, который 30 апреля вышел в эфире передаче LiveNOW на американском канале FOX.

Во время заседания выяснилось, что в 2016 году Херд испачкала кровать Деппа фекалиями, заявив, что это сделали их собаки – два йоркширских терьера. Комментируя инцидент пятилетней давности, Депп заявил, что не поверил супруге, хотя сама ситуация "рассмешила его своей гротескностью".

"Странно. Почему девушка с такими способностями и наклонностями еще не в "Единой России", не в Государственной думе РФ? Она – прирожденный российский политик", – прокомментировал скандал с участием голливудских звезд Невзоров, проиллюстрировав свою публикацию скриншотом статьи, опубликованной одним из российских СМИ с заголовком "Херд действительно насрала в кровать Деппа".



