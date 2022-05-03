О том, что актриса испражнялась в постели, стало известно во время очередного заседания суда по делу о клевете, инициированном экс-супругом Херд, американским актером Джонни Деппом.
Фрагмент этого заседания в том числе показан в репортаже, который 30 апреля вышел в эфире передаче LiveNOW на американском канале FOX.
Во время заседания выяснилось, что в 2016 году Херд испачкала кровать Деппа фекалиями, заявив, что это сделали их собаки – два йоркширских терьера. Комментируя инцидент пятилетней давности, Депп заявил, что не поверил супруге, хотя сама ситуация "рассмешила его своей гротескностью".
"Странно. Почему девушка с такими способностями и наклонностями еще не в "Единой России", не в Государственной думе РФ? Она – прирожденный российский политик", – прокомментировал скандал с участием голливудских звезд Невзоров, проиллюстрировав свою публикацию скриншотом статьи, опубликованной одним из российских СМИ с заголовком "Херд действительно насрала в кровать Деппа".
Отношения Джонни Деппа и американской актрисы Эмбер Херд начались на съемках картины "Ромовый дневник" в 2011 году. Они поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа.
После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.
В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал Деппа "человеком, который избивает свою жену". В ноябре 2020 года актер проиграл в Высоком суде Лондона дело против таблоида.
12 апреля 2022 года в Вирджинии (США) начался новый судебный процесс по делу Деппа о клевете против Херд.