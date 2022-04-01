"Русский мир. Насрали, как всегда". Жена боксера Усика показала последствия нахождения российских солдат в их доме под Киевом

Ранее, 27 марта, супруга Усика сообщала, что в их дом в Ворзеле зашли российские войска и оккупировали его.
"Русский мир! Заехал и ко мне. Твари. Просто все испортили, насрали, как всегда!" – прокомментировала под опубликованным фото дома Екатерина.
8 марта жена Усика сообщала, что их дом обстреляли российские военные-кадыровцы.
Усик после массированного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, пополнил ряды Киевской территориальной самообороны. Боксер заявил, что готов убивать оккупантов, если будут убивать его.
25 марта Усик сообщил в Facebook, что принял решение начать подготовку к матчу-реваншу против британского боксера Энтони Джошуа. По его мнению, таким образом он "больше поможет своей стране, чем бегая по Киеву или стоя с автоматом в теробороне".
Спортивный обозреватель Майк Коппинджер отмечал в Twitter 22 марта, что Усик получил разрешение покинуть страну во время войны от министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска зашли в Ворзель в первые дни войны РФ против Украины.
Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк сообщил 31 марта в эфире национального телемарафона, что Ворзель пока контролируется противником.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 12.00 1 апреля, основные усилия российских оккупантов на Полесье "направлены на оборону ранее оккупированных границ, перегруппировку и отвод войск на территорию Республики Беларусь для восстановления боевой способности". Отмечается, что для обеспечения отвода своих подразделений российский враг минирует местность и инфраструктуру, использует артиллерию. Украинские военные возобновили контроль над рядом населенных пунктов, подчеркнули в Генштабе ВСУ.