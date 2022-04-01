"Русский мир. Насрали, как всегда". Жена боксера Усика показала последствия нахождения российских солдат в их доме под Киевом

Ранее, 27 марта, супруга Усика сообщала, что в их дом в Ворзеле зашли российские войска и оккупировали его.

"Русский мир! Заехал и ко мне. Твари. Просто все испортили, насрали, как всегда!" – прокомментировала под опубликованным фото дома Екатерина.

Скриншот: usykkate1 / Instagram

8 марта жена Усика сообщала, что их дом обстреляли российские военные-кадыровцы.

Усик после массированного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, пополнил ряды Киевской территориальной самообороны. Боксер заявил, что готов убивать оккупантов, если будут убивать его.

25 марта Усик сообщил в Facebook, что принял решение начать подготовку к матчу-реваншу против британского боксера Энтони Джошуа. По его мнению, таким образом он "больше поможет своей стране, чем бегая по Киеву или стоя с автоматом в теробороне".

Спортивный обозреватель Майк Коппинджер отмечал в Twitter 22 марта, что Усик получил разрешение покинуть страну во время войны от министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)