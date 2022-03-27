"Не долго вам осталось, дон, дон, дон". Жена боксера Усика сообщила, что их дом под Киевом оккупировали российские войска

Она опубликовала переписку, в которой сообщается, что дом Усика "оккупирован орками, а на его территории находятся танки и БТРы.
"Поживите в моем доме! Не долго вам осталось! Дон, дон, дон", – прокомментировала в соцсети супруга украинского чемпиона.
8 марта жена Усика сообщала, что их дом обстреляли российские военные-кадыровцы.
Усик после массового вторжения РФ, которое началось 24 февраля, пополнил ряды Киевской территориальной самообороны. Боксер заявил, что готов убивать оккупантов, если будут убивать его.
25 марта Усик сообщил в Facebook, что принял решение начать подготовку к матчу реваншу против британского боксера Энтони Джошуа. По его мнению, таким образом он "больше поможет своей стране, чем бегая по Киеву или стоя с автоматом в теробороне".
Спортивный обозреватель Майк Коппинджер отмечал в Twitter 22 марта, что Усик получил разрешение покинуть страну во время войны от министра спорта Украины Вадима Гутцайта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оборона Украины от российского вторжения продолжается 32 дня. За это время оккупанты потеряли около 16,6 тыс. человек, почти 600 танков, 121 самолет, 127 вертолетов, а также тысячи единиц другой техники.
По данным Генштаба ВСУ, РФ отводит подразделения, понесшие существенные потери, в Беларусь.