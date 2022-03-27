"Не долго вам осталось, дон, дон, дон". Жена боксера Усика сообщила, что их дом под Киевом оккупировали российские войска

В дом Усика (второй справа) зашли российские войска, сообщила его супруга Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

Она опубликовала переписку, в которой сообщается, что дом Усика "оккупирован орками, а на его территории находятся танки и БТРы.

"Поживите в моем доме! Не долго вам осталось! Дон, дон, дон", – прокомментировала в соцсети супруга украинского чемпиона.

Скриншот: usykkate1 / Instagram

8 марта жена Усика сообщала, что их дом обстреляли российские военные-кадыровцы.

Усик после массового вторжения РФ, которое началось 24 февраля, пополнил ряды Киевской территориальной самообороны. Боксер заявил, что готов убивать оккупантов, если будут убивать его.

25 марта Усик сообщил в Facebook, что принял решение начать подготовку к матчу реваншу против британского боксера Энтони Джошуа. По его мнению, таким образом он "больше поможет своей стране, чем бегая по Киеву или стоя с автоматом в теробороне".

Спортивный обозреватель Майк Коппинджер отмечал в Twitter 22 марта, что Усик получил разрешение покинуть страну во время войны от министра спорта Украины Вадима Гутцайта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)