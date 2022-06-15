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15 июня, 2022
 
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"Итальянцы действительно знают, как сладко жить". Звезда "Викингов" Винник похвасталась отдыхом в Италии

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Винник: Италия, ты любовь
Винник: Италия, ты любовь
Фото: katherynwinnick / Instagram

Канадская актриса украинского происхождения, звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник 15 июня опубликовала фото, на котором запечатлена во время отдыха в Италии.

Актриса позирует в кадре в белой тунике, сидя на подвесной качели. 

"Италия, ты любовь. Спасибо за прекрасные воспоминания. Итальянцы действительно знают, как сладко жить", – подписала она фото. 

Контекст:

Кэтрин Винник (Катерина-Анна Винницкая) родилась в 1977 году в Канаде. Известность ей принесла роль Лагерты в канадском сериале "Викинги". 

Предки Кэтрин эмигрировали из Украины в 1940-х годах. Родители актрисы родились в Германии, затем их семьи эмигрировали в Канаду.

Кэтрин Винник поддерживает Украину в войне против российского агрессора.

Теги: актриса, Кэтрин Винник
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