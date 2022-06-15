"Итальянцы действительно знают, как сладко жить". Звезда "Викингов" Винник похвасталась отдыхом в Италии

Актриса позирует в кадре в белой тунике, сидя на подвесной качели.

"Италия, ты любовь. Спасибо за прекрасные воспоминания. Итальянцы действительно знают, как сладко жить", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katheryn Winnick (@katherynwinnick)