"Итальянцы действительно знают, как сладко жить". Звезда "Викингов" Винник похвасталась отдыхом в Италии

Актриса позирует в кадре в белой тунике, сидя на подвесной качели.
"Италия, ты любовь. Спасибо за прекрасные воспоминания. Итальянцы действительно знают, как сладко жить", – подписала она фото.
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Кэтрин Винник (Катерина-Анна Винницкая) родилась в 1977 году в Канаде. Известность ей принесла роль Лагерты в канадском сериале "Викинги".
Предки Кэтрин эмигрировали из Украины в 1940-х годах. Родители актрисы родились в Германии, затем их семьи эмигрировали в Канаду.
Кэтрин Винник поддерживает Украину в войне против российского агрессора.