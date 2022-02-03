Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2022
 
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Звезда "Викингов" Кэтрин Винник опубликовала пост в поддержку Украины

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Винник: Я поддерживаю свою Родину, Украину
Винник: Я поддерживаю свою Родину, Украину
Фото: katherynwinnick / Instagram

Канадская актриса украинского происхождения, звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник 30 января разместила в Instagram пост в поддержку Украины.

Она обнародовала снимок, который был сделан во время ее последнего приезда в Киев летом 2021 года, под которым написала: "Я поддерживаю свою Родину, Украину".

Контекст:

Катерина Анна Винницкая родилась в 1977 году в Канаде, известна исполнением роли Лагерты в канадском сериале "Викинги". Актриса дебютировала в 1999 году в сериале "Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений".

Предки Кэтрин родом из Западной Украины, откуда они уехали в 1940-х годах. Родители актрисы – Роман и Леся Винницкие – родились в Германии, затем их семьи эмигрировали в Канаду. Мать актрисы работает в Конгрессе украинцев Канады.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 

США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Киев, Украина, актриса, Кэтрин Винник
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