"Кролики" Данилец и Моисеенко на российском телевидении пожаловались на травлю в Украине и раскритиковали Зеленского

Данилец и Моисеенко: Газманов и Валерия пели песню про санкции, а нас подмонтировали, что мы там сидим и аплодируем Фото: vdanmos / Instagram

"Первый звоночек был в январе 2015 года, сорвали нам два концерта в Трускавце. Связано это было с тем, что на "Параде звезд" Иосиф Давыдович [Кобзон], Олег Газманов и Валерия пели песню про санкции, а нас подмонтировали, что мы там сидим и аплодируем, хотя мы эту съемку вообще не видели", – заявили они.

"Вы просто аплодируете коллегам?" – переспросил ведущий передачи Борис Корчевников.

"Да. Началась травля по Украине, что мы снимаемся в стране-агрессоре, – заявили артисты. – С тех пор мы не работает в нашей стране, к нашему сожалению огромному".

Они отметили, что последний их концерт состоялся в Чернигове в 2015 году.

На вопрос ведущего о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском, артисты ответили, что на него "подействовали силы, которые изменили его риторику и мысли, о которых говорил на выборах".

"Он всегда выступал за счастье и радость, критиковал нелюбимых народом Украины политиков. Когда это все случилось, было больно. Не только для нас, как для артистов, а для всего народа. Мы не ожидали", – заявили Данилец и Моисенко.